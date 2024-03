Ramazan öncesi harekete geçtiler! Etiket terörüne 'dur' denilsin

Tarım alanında yazdığı çok sayıda kitabı ve sektöre ilişkin araştırmalarıyla bu alanda önemli bir yere sahip olan Yüksek Ziraat Mühendisi Oğuz Güler, gıda fiyatlarının artışına ilişkin Akit’e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Halkımızı canından bezdiriyorlar”

“Ülkemizin nabzı ile oynayan ve insanının bileklerine kelepçe vuran o kadar çok lobi ve kartel var ki, bunlar bu coğrafya insanı vatanlarından ürksün, bezsin ve gitsin derdindeler. Baksanıza gençler ecdadının kan dökerek aldığı yerden kaçarak kansız bir şekilde bu vatanı teslim etmek üzere. Faiz lobisi, yem lobisi, ilaç lobisi, tütün lobisi, silah lobisi, organ mafyası, market kartelleri, gübre karteli, enerji karteli ve benzerleri vatandaşın sofrasından elini çekmiyor. Bunlar bu ülkede fırsatçılık ve tekelcilik yaparak halkımızı canından bezdiriyor. Her yıl Ramazan gelmeden önce her şeyin fiyatı artıyor. Bu artış dönemsel veya ara dönem işi değil. Ramazan ayı öncesi özellikle et, tereyağı, hayvansal ürünler, pastırma gibi gıda ürünleri zamlanıyor. Bir et karteli tüm ülkede fısıltı gazetesi ile sektörü yönlendirerek Siyonist akla hizmet ediyor. Siyonist akıl hurmadan makarnaya, tereyağından pirince, ete kadar bütün temel gıda maddelerinde etiketleri katlatıp insanımızı bu ülkede yaşadığına pişman ediyor. Et fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde artmasına çözüm var ama bunu uygulatmayan tarım bürokratlarının direnci et ve hayvansal ürünlerin ucuzlamasına engel olmaktadır. 2023 Ağustosunda görüştüğüm Sayın Tarım ve Orman Bakanı’na tonu 250 liraya üretilebilen dev kral otu silajı ve tonu 1.000 TL’ye mal olan rafta yeşil yemin hayvancılıktaki girdi fiyatlarını düşürebileceğini aktarmıştım. Fakat bu ucuz yemlerin üretimi için herhangi bir çalışma yapılmadığından, samanın ve mısır silajının tonu 2.500 TL, yoncanın tonu 7 bin TL ve torba yemin tonu 10 bin TL’den satılmaya devam ediyor. Ucuz yem üretilemediği için et, süt ve yumurtanın ucuzlaması mümkün olmuyor. Et fiyatlarındaki yükseliş, mezbahalardaki et lobisi kriptolarının hayvan kesimlerini azaltıp fiyatların suni olarak artırılmasından kaynaklanmaktadır. Hayvanını kesmeyen üretici ise bir müddet sonra karkas et veya sığır ithalatı ile zarar edecektir.”

“Etiket fiyatları 4 ay sabitlenmeli”

Ülkemizin her zaman temel gıda maddelerindeki kontrolsüz fiyat artışlarından muzdarip olduğunu vurgulayan Güler, buna yönelik alınabilecek tedbirleri de; “Ticaret Bakanlığı bir düzenlemeyle tüm marketlerde satılan ürünlerin ambalajlarının üstündeki fabrika çıkış fiyatlarının 4 ay sabit olmasını sağlamalı ve marketler bu süre boyunca fiyatları arttıramamalı. Buna kirası pahalı lüks yerler de dahil olmalı. ‘Ben 4 ay aynı fiyata ürün satışını sürdüremem’ diyenler işi yapabilenlere bırakmalı. Ayrıca hammadde, mazot ve market satış karşılaştırması ile kar marjları oranlanarak fırsatçılığın önüne geçilmeli” sözleriyle aktardı.

Et fiyatları neden yükseliyor?

Et fiyatlarında Ramazan ayı öncesi yaşanan fiyat artışlarını Akit’e yorumlayan Tarımdan Haber Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan da, “Karkas kesim fiyatları ve buna bağlı olarak et fiyatlarının yükselmesinin temelinde geçmiş yıllarda sütte uygulanan ve halen devam eden baskılanmış süt fiyatları ve son dönemde Et ve Süt Kurumu tarafından yapılacağı açıklanan 600 bin baş besilik hayvan ithalatındaki belirsizlikler, et fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu.

Kesim fiyatları vurgusu

Et ve Süt Kurumu’nun 600 bin baş besilik hayvan ithalatına yönelik süreci net bir şekilde açıklamaması, iç piyasada hayvan arzında yaşanan sıkıntıyı daha da büyütürken, bu da canlı hayvan fiyatlarının ciddi anlamda artmasını gündeme getirdi. Yakın bir döneme kadar 220 lira civarında bulunan besilik hayvan materyali, besilik hayvan ithalatındaki belirsizlikten dolayı 300 liraya kadar çıkarken, bununla birlikte karkas kesim fiyatları da 350 liraya kadar çıkarak rekor kırmıştır. Ramazan öncesi artan et fiyatlarının önüne geçilmek isteniyorsa, Et ve Süt Kurumu’nun 600 bin baş besilik hayvan ithalatına yönelik süreci sağlıklı bir şekilde biran önce sektörle paylaşması gerekir.” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO