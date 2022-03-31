Ramazan öncesi bu çorba gündem oldu! Hızla ödem söktürüyor

11 ayın sultanı Ramazan ayını rahat ve sağlıklı geçirmek için herkes bu yollara başvuruyor. Ödem sorunu olanların çaresi olacak bu çorba tarifi en çok arananlar arasına girdi. Lahana çorbası en hızlı ödem söktüren tariflerden biri. Fazla kilolarınızı çorba tüketerek vermek istiyorsanız bu tarifi deneyin. Peki lahana çorbası nasıl yapılır? İşte yanıtı...