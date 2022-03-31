Ramazan öncesi bu çorba gündem oldu! Hızla ödem söktürüyor
11 ayın sultanı Ramazan ayını rahat ve sağlıklı geçirmek için herkes bu yollara başvuruyor. Ödem sorunu olanların çaresi olacak bu çorba tarifi en çok arananlar arasına girdi. Lahana çorbası en hızlı ödem söktüren tariflerden biri. Fazla kilolarınızı çorba tüketerek vermek istiyorsanız bu tarifi deneyin. Peki lahana çorbası nasıl yapılır? İşte yanıtı...
Ödem söktürücü lahananın çorbası da oldukça faydalı. Lahana çorbası nasıl yapılır? İşte detaylar...
Lahana çorbası için malzemeler
5 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
Yarım lahana
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Karabiber, kimyon ve zerdeçal
Yarım çay bardağı yeşil mercimek
Biber salçası
Yapılışı
İlk adım olarak soğanlarımızı küp küp olacak şekilde doğruyoruz.
Sarımsaklarımızı ise havanda ezebiliriz.
Lahanamızı ise farklı bir kapta doğruyor ve ayırıyoruz.
Zeytinyağı ile buluşturup marine ediyoruz.
Tek bir kapta hazırladığımız tüm ürünleri birleştiriyor ve su ilave ederek kaynatmaya başlıyoruz.
Sebzeler yumuşayıncaya dek ocakta bırakmamız yeterlidir.
Detoks çorbamız hazır olduktan sonra soğumaya bırakabilir ve 10 ila 15 dakika sonra tüketebiliriz.