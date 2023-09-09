Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: O tarihte her şey karışacak, hemen bu altından alın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, bankada altın hesabı yerine fiziki altın almaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ramazan Kurtoğlu, dünya ekonomisiyle ilgili korkutan tahminler yaptı.

İşte Ramazan Kurtoğlu'nun o sözleri:

Gelecek üç yılda borçlanmayın, çok mecbur olmadıkça büyük rakamlı satın almalar yapmayın, nakit olarak Fiziki Altın da kalın. Bankada altın hesabı açmayın. 2024 ABD seçimlerinden sonra her şey hızlanacak. Kuru gıdalar da stoklu gidin, banyo ve bahçe sulamak için Su tankları alın.

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