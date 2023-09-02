Ramazan Kurtoğlu, Türkiye için dehşete düşüren uyarı! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, koşar adım dünyaya yaklaşan gıda krizine ilişkin Türkiye konusunda kritik uyarılarda bulundu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, gıda krizinin Türkiye'ye çok yaklaştığını ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ramazan Kurtoğlu, "Türkiye koşar adım GIDA krizine gidiyor. Çareler; hukukumuz da yer alan çiftçi teşvikleri yeterince uygulanmalı, mazot-elektrik vs Büyükşehir Kanunu acilen değiştirilmeli köylü mağdur. Ata tohumuna yönelik yasaklama kalkmalı. Belediyeler tarıma yönlendirilmeli. Hal kanunu değişmeli" dedi.
Ekonomi
Ramazan Kurtoğlu 'Elinizi çabuk tutun' diyerek uyardı: Eviniz varsa hemen satıp bundan alın hemen
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
Ramazan Kurtoğlu 'Son kez uyarıyorum' dedi: İki yıl içinde paranızı bu iki şey dışında başka şeye yatırmayın