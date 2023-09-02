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Ekonomi Ramazan Kurtoğlu, Türkiye için dehşete düşüren uyarı! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu, Türkiye için dehşete düşüren uyarı! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 19:30:00 -
Ramazan Kurtoğlu, Türkiye için dehşete düşüren uyarı! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, koşar adım dünyaya yaklaşan gıda krizine ilişkin Türkiye konusunda kritik uyarılarda bulundu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, gıda krizinin Türkiye'ye çok yaklaştığını ve gerekli önlemlerin alınması  gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ramazan Kurtoğlu, "Türkiye koşar adım GIDA krizine gidiyor. Çareler; hukukumuz da yer alan çiftçi teşvikleri yeterince uygulanmalı, mazot-elektrik vs Büyükşehir Kanunu acilen değiştirilmeli köylü mağdur. Ata tohumuna yönelik yasaklama kalkmalı. Belediyeler tarıma yönlendirilmeli. Hal kanunu değişmeli" dedi.

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