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Aktüel

Ramazan gelenekleri unutulmuyor

Tepebaşı Belediyesi, geleneksel Ramazan davulu ve maniler ile Ramazan ayı süresince oruç tutan vatandaşların coşkusunu paylaşmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:21:24 -
Ramazan gelenekleri unutulmuyor

Tepebaşı Belediyesi, geleneksel Ramazan davulu ve maniler ile Ramazan ayı süresince oruç tutan vatandaşların coşkusunu paylaşmaya devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi, Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan davul ve maniler eşliğinde sahura uyandırma geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.


Vatandaşlardan gelen talepler üzerine hayata geçirilen uygulama kapsamında ekipler, sahur vaktinde ses sitemleri kurulan araçlarla Eskişehirlileri sahur için uyandırıyor. Ramazan davuluna eşlik eden geleneksel Ramazan manileri de mahalle sakinlerinden beğeni topluyor. Evlerinin önünde ekipleri gören vatandaşlar, camlara ve balkonlara çıkarak uygulamadan duydukları memnuniyetlerini ifade ediyor.


Mahalle sakinleri, telefonları ile manileri kaydederek sosyal medyadan da paylaşıyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise Ramazan geleneklerinin yaşatılması için gerçekleştirilen çalışmanın, Ramazan süresince devam edeceğini ifade etti.

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