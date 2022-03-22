Ramazan Bayramı tarihi 2022! Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

2022 Ramazan Bayramının ne zaman kutlanacağı herkes tarafından en çok merak ediliyor. Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle bunun yanında gçen Kurban Bramında 1100 TL verilen ikramiyelerin bu sene Ramazan Bayramı öncesi verilecek olan emekli bayram ikremiyelerinin zamlanacak olması nedeniyle milyonlarca emekli tarafından 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? sorularının sorulmasına da neden olmakta. Peki RamazanBayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayram tatili kaç gün sürecek?

2022 Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak?

2022 Ramazan Bayramı tarihi bilgisiyle birlikte planlarına yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı tarih detaylarını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, merak edilen Diyanet'in tarih bilgisi.

2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. Ramazan ne zaman başlıyor? sorusu da oruç ibadetini yerine getirecek Müsülmanlar tarafından bir hayli merak ediliyor. On bir ayın sultanı, sultanlar sultanı Ramazan ayına 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayacak gece sahura kalkarak girilecek. 2 Nisan'da ilk oruç tutulmaya başlanılacak. Oruç ibadetini yerine getiren Müminler Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramına girerek Rabbimiz'in Ramazan Bayramı mükafatından nasiplenecek.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün?

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü