Rakı müptelası Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı
Kısa bir süre önce kaleme aldığı yazısında rakıya övgüler dizen Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdil, koronavirüse yakalandığını bugünkü köşe yazısından 'POZİTİF' başlığıyla duyurdu.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Özdil, bugünkü köşesinde, "Pozitif" başlığıyla korona testinin pozitif çıktığını açıklarken, korona olmasından dolayı okurlarından bir süre izin istedi.
Özdil, köşesinde şunları yazdı:
"Covid nedeniyle kapalıyız.
Sırt ağrısı, eklem ağrısı filan.
Biraz dinleneyim geleyim."