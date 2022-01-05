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Gündem Rakı müptelası Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı
Gündem

Rakı müptelası Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı

Kısa bir süre önce kaleme aldığı yazısında rakıya övgüler dizen Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdil, koronavirüse yakalandığını bugünkü köşe yazısından 'POZİTİF' başlığıyla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 09:00:00 -
Rakı müptelası Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Özdil, bugünkü köşesinde, "Pozitif" başlığıyla korona testinin pozitif çıktığını açıklarken, korona olmasından dolayı okurlarından bir süre izin istedi.

Özdil, köşesinde şunları yazdı:

"Covid nedeniyle kapalıyız.
Sırt ağrısı, eklem ağrısı filan.
Biraz dinleneyim geleyim."

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Yorumlar

hasan baz

ne biliorsun belki tahtalı köyüne gidersin atana rakı leblebi götürürsün
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koray

millete ömür biçeceğine okuma yazma öğren kardeşim düzelteyim ''nereden biliyorsun belki tahtalı köye gidersin, atana rakı leblebi götürürsün''
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