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Ekonomi Rakamlar değişken! Tarımsal girdi fiyatlarında sınırlı yükseliş
Ekonomi

Rakamlar değişken! Tarımsal girdi fiyatlarında sınırlı yükseliş

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1.56 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 18:06:00 -
Rakamlar değişken! Tarımsal girdi fiyatlarında sınırlı yükseliş

Ana gruplara bakıldığında tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0.42 yükseliş gözlendi. Tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde de yüzde 1.74 artış görüldü.

Aylık bazda en düşük artışlar yüzde 0.09’la tohum ve dikim materyalinde, yüzde 0.37’yle veteriner harcamalarında gerçekleşti. En yüksek artışlar ise yüzde 6.21’le gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 3.31’le enerji ve yağlarda ölçüldü.

Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0.03’le çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) olarak belirlendi.

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