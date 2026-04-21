Rahatsızlanarak hayatını kaybeden kursiyer jandarma toprağa verildi

Kastamonu’da rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kursiyerinin cenazesi memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı’nda kursiyer olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Çakır, 2 gün önce akşam saatlerinde rahatsızlandı. Üst solunum enfeksiyonu şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böbrek değerlerinin kötü olduğu ve kalbinin durması neticesinde hayatını kaybettiği öğrenilen Kenan Çakır’ın cenazesi için Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı memleketi Yüreğil Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi. Yüreğil Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Çakır’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Çakır’ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

