Radamel Falcao'dan bomba paylaşım

Galatasaray taraftarı heyecanla her akşam 19.05'ten bir Radamel Falcao açıklaması bekliyor ancak transfer hala sonlandırılamadı.

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33 yaşındaki yıldız forvet ise yaptığı paylaşımlarla heyecan yaratıyor. Son yaptığı paylaımda sarı-kırmızı bayrak bulunan Falcao için Fransız L'Equipe'ten de bir iddia geldi. L'Equipe, bu paylaşımın Galatasaray'a bir mesaj olduğunu belirtip, taraflar arasında bir görüşme daha yapılacağını yazdı.