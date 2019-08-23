Radamel Falcao'dan bomba paylaşım
Galatasaray'ın taraftarın yolunu gözlediği Radamel Falcao'dan bir paylaşım daha geldi. Kolombiyalı golcünün Instagram'da paylaştığı hikayede sarı kırmızılı bayrak ise dikkat çekti.23 Ağustos 2019 Cuma 10:29
Galatasaray taraftarı heyecanla her akşam 19.05'ten bir Radamel Falcao açıklaması bekliyor ancak transfer hala sonlandırılamadı.
Yeni paylaşım
33 yaşındaki yıldız forvet ise yaptığı paylaşımlarla heyecan yaratıyor. Son yaptığı paylaımda sarı-kırmızı bayrak bulunan Falcao için Fransız L'Equipe'ten de bir iddia geldi. L'Equipe, bu paylaşımın Galatasaray'a bir mesaj olduğunu belirtip, taraflar arasında bir görüşme daha yapılacağını yazdı.
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