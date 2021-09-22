Radamel Falcao hangi takımda oynuyor? Radamel Falcao kimdir?

Galatasaray'daki iki sezonluk macerası bekleneni karşılayamayan ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, Athletic Bilbao'yu deplasmanda oynanan maçta 90+6'da attığı gol ile mağlup etti. Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.

Radamel Falcao kimdir?

Radamel Falcao, 10 Şubat 1986 tarihinde Santa Marta, Kolombiya'da dünyaya geldi. Futbola River Plate altyapısında başlayan Falcao, ilk profesyonel sözleşmesini de 2005 senesinde aynı kuklüple imzaladı. Burada ilk maçına henüz 19 yaşında çıkan Falcao, ligde ilk sezonu olan 2005–06 sezonunda 11 maça çıktı ve 7 gol atarak takımına katkıda bulundu.

Radamel Falcao hangi takımda oynadı?

2007–08 sezonunda Copa Libertadores'te mücadele etti ve çeyrek finalde Botafogo maçında hat trick yaptı. River Plate forması ile yılları arasında 2005-09 yılları arasında oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Falcao, 2009 senesinde Portekiz devi Porto'ya transfer oldu.

Porto'da iki sezon geçiren Falcao, 51 maçta forma şansı buldu ve 41 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Buradaki performansıyla dünya genelinde tanınan bir futbolcu haline gelen Radamel Falcao, 2011 senesinde İspanya'nın önemli kulüplerinden Atletico Madrid bünyesine dahil oldu. Burada da kulübün tarihine geçecek bir performans sergileyen Falcao, iki sezonda 68 maça çıktı ve neredeyse her maç gol şansı bularak 52 gol ile buradan ayrıldı. 2013 senesinde, toplam bir sene bile forma giymeyeceği AS Monaco'ya transfer oldu. Burada sadece 34 maçta oynayan başarılı futbolcu, 23 gol ile kısa süre formasını giydiği Monaco'ya katkıda bulundu.

Halen Monaco'nun oyuncusu olan Falcao, 2014 senesinde Manchester United'a kiralandı. 2015 senesinde ise Chelsea'ye kiralanan Falcao, 2007 senesinden bu yana da Kolombiya Milli Takımı forması giymektedir.

Radamel Falcao kişisel hayatı

Falcao, ikinci nesil bir futbolcudur, babası Radamel García, Kolombiya ve Venezuela'da profesyonel olarak savunma oyuncusu olarak oynadı ve Falcao beş yaşındayken bu ülkeye taşındı. İlk başta, ülkenin en popüler sporu olan beyzbolda iyi olmadığı için Venezuela'da seçildi. Babası García 3 Ocak 2019'da öldü. İsmi, 1980'lerin Brezilya millî futbol takımı, Internacional ve AS Roma'nın efsanesi Paulo Roberto Falcão’dan geliyor. Radamel olarak adlandırılmasına rağmen, göbek adını röportajlarda kullanmayı tercih ediyor. Falcao, Aralık 2007 tarihinde çocukluğundan beri beraber olduğu Arjantinli şarkıcı Lorelei Tarón ile evlendi. 2013'ün başlarında, Falcao'nun onunla ilk çocuğunu beklediği ortaya çıktı. Dominique García Tarón, 13 Ağustos 2013'te, La Colle, Monako'da Prenses Grace Hastanesinde doğdu. İkinci kızı Desirée García Tarón, Şubat 2015'te doğdu. Üçüncü kızı Annette García Tarón, Ağustos 2017'de doğdu.

Falcao, Aralık 2018'de karısıyla yeniden evlendi. Mart 2020'de hem Falcao hem de Lorelei sosyal medyada dördüncü çocuklarını beklediklerini açıkladı. İlk oğulları Jedediah García Tarón, Eylül 2020'de İstanbul'da doğdu. Eşinin Polonya soyundan gelmesinden dolayı, çocukları Polonya pasaportlarına sahiptirler. Bu sürece Monaco'dan takım arkadaşı Kamil Glik yardımcı olmuştur. Falcao bir Hristiyandır. Kısmen İngiliz asıllı olan Falcao'nun, Büyük büyükbabalarından biri olan George King, Kolombiya'daki Birleşik Meyve Şirketi'nin muhasebecisi olarak çalışmak için 1932'de Selby yakınlarındaki North Yorkshire Burnu'ndan göç etmiştir. Bu soydan dolayı, Falcao'nun babası, kendisi için İngiliz pasaportu alarak oğlunun Avrupa'da oynamasını kolaylaştırmaya çalıştı, ancak bu reddedildi.Amcası, telenovelas ve sinema oyuncusu olan Herbert King idi.