Türkiye’de finansal hizmetlerin dağıtım modelini yeniden şekillendirme hedefiyle Quick Tower’da düzenlenen toplantıda, Quick Finansall ekosisteminin sahadaki yansıması olan Quick Finansall Çözüm Merkezleri tanıtıldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen otomotiv, enerji, gayrimenkul, eğitim ve hizmet sektörü temsilcilerinin katıldığı organizasyonda; sigorta, kredi, ödeme sistemleri, mobilite ve gayrimenkul alanlarında geliştirilen ekosistem çözümlerinin ortak teknoloji altyapısı ve çoklu kanal yaklaşımı altında nasıl bir araya geldiği paylaşıldı.

Quick Finansall ekosistemi; sigorta, kredi, ödeme sistemleri ve mobilite çözümlerini ortak teknoloji altyapısı üzerinde buluşturarak yalnızca dijital bir platform değil, aynı zamanda sahayı güçlendiren yeni nesil bir hybrid iş modeli ortaya koyuyor.

Modelin sahadaki yansımasını ise faaliyet alanlarına göre şekillenen Quick Finansall Çözüm Merkezleri oluşturuyor.

Faaliyet alanına göre şekillenen çözüm merkezleri

Dijitalleşme, değişen müşteri beklentileri ve finansal hizmetlerin çeşitlenmesiyle birlikte geleneksel satış ve dağıtım modelleri de dönüşüm geçiriyor.

Quick Finansall Çözüm Merkezleri; faaliyet alanı, müşteri profili ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda şekillenen yeni nesil çözüm noktaları olarak geliştirildi.

Quick Finansall ekosistemi bugün QPORT altyapısı üzerinden 8 binden fazla sigorta acentesinin kullanımına sunulurken, aynı zamanda Quick Finans’ın yaygın bayi ve iş ortağı ağıyla birlikte QFİN platformu üzerinden büyümeye devam ediyor.

Bu yapı sayesinde iş ortakları; faaliyet alanlarına göre farklılaşan çözümleri müşterileriyle buluşturabiliyor.

Bazı Quick Finansall Çözüm Merkezlerinde kredi, ödeme sistemleri ve mobilite çözümleri ön plana çıkarken; bazı merkezlerde sigorta ürünleri, hayat sigortaları ve poliçe prim kredisi uygulamaları ağırlık kazanabiliyor. Gayrimenkul ve kentsel dönüşüm odaklı yapılarda ise finansman, ödeme sistemleri ve ilgili ekosistem çözümleri bir arada sunulabiliyor.

Quick Finansall ekosistemi üzerinden ayrıca QC İnşaat ve MHR GYO tarafından geliştirilen kentsel dönüşüm ve gayrimenkul çözümlerine yönelik hizmetlere erişim de sağlanabiliyor.

Böylece her çözüm merkezi bulunduğu sektörün ihtiyaçlarına göre şekillenirken, tüm yapı Quick Finansall ekosisteminin ortak teknoloji altyapısı, operasyonel standartları ve müşteri deneyimi anlayışı içerisinde faaliyet gösteriyor.

Hybrid ve fijital yaklaşım sahaya taşınıyor

Quick Finansall Çözüm Merkezleri, fiziksel temas noktaları ile dijital altyapıları bir araya getiren hybrid ve fijital yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Müşteriler ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere hem fiziksel temas noktaları hem de dijital kanallar üzerinden erişebilirken, iş ortakları da farklı sistemler arasında operasyon yürütmek yerine ortak teknoloji altyapısı üzerinde faaliyet gösterebiliyor.

Bu sayede müşteri deneyiminin geliştirilmesi, iş ortaklarının yeni gelir alanlarına ulaşması ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

“Finansal hizmetlerin geleceği ekosistem yaklaşımında”

Toplantıda konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Finansall’ın yalnızca bir ürün ya da dağıtım modeli değil, farklı hizmet alanlarını ortak bir müşteri deneyimi altında buluşturan bir ekosistem yaklaşımı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün müşterilerin ihtiyaçları tek bir ürün ya da tek bir hizmet başlığı altında karşılanamıyor. Sigorta, kredi, ödeme sistemleri, mobilite ve gayrimenkul çözümleri giderek birbirini tamamlayan alanlar haline geliyor.

Quick Finansall ekosistemini oluştururken temel hedefimiz de tam olarak buydu.

Düzenleyici kurumların belirlediği çerçeveler ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda faaliyet gösteren farklı hizmet alanlarını ortak bir teknoloji altyapısı ve ortak bir müşteri deneyimi anlayışıyla buluşturduk.

Quick Finansall Çözüm Merkezleri de bu yaklaşımın sahadaki karşılığını oluşturuyor.

Burada tek tip bir yapıdan değil, faaliyet alanına göre şekillenen çözüm merkezlerinden söz ediyoruz.

Bazı merkezlerimizde kredi, ödeme sistemleri ve mobilite hizmetleri öne çıkarken, bazı merkezlerimizde sigorta, hayat sigortası ve poliçe prim kredisi uygulamaları ağırlık kazanabiliyor. Kentsel dönüşüm ve gayrimenkul odaklı yapılarda ise farklı ekosistem çözümleri devreye girebiliyor.

Önemli olan müşterinin ihtiyaç duyduğu çözümlere güvenilir, hızlı ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesidir.

Quick Finansall’ın temel yaklaşımı da budur.

Önümüzdeki dönemde Quick Finansall Çözüm Merkezlerini Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaygınlaştırarak; hybrid, fijital ve çoklu kanal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

“Türkiye’nin en yaygın finansal çözüm merkezi ağını oluşturuyoruz”

Toplantıda konuşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ ise Quick Finansall Çözüm Merkezleri ile Türkiye’nin en yaygın finansal çözüm merkezi ağını oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

“Türkiye’de bir sigorta grubu tarafından kurulan ilk finansman şirketi olan Quick Finans, geniş yelpazede kredi ürünleri geliştirme vizyonuyla sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor” diyen Karadağ, krediye bağlı olmaksızın poliçe primlerinin finansmanına imkan sağlayan Poliçe Prim Kredisi uygulamasının ardından, ikinci el araç finansmanında da önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Karadağ, Quick Finansall Çözüm Merkezleri ile müşterilerin ihtiyaç duydukları finansal çözümlere daha kolay erişebilecekleri yeni nesil bir ekosistem modeli oluşturduklarını belirterek, finansman şirketlerinin temel misyonunun finansa erişimi kolaylaştırmak olduğunu, bu yapının da aynı amaca hizmet edeceğini vurguladı.

Araç alımlarında “Parçalı Ödeme” modeli

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de QPAY tarafından geliştirilen parçalı ödeme sistemi oldu.

Yeni model sayesinde araç satın almak isteyen kullanıcılar için oluşturulan özel yapı kapsamında araç bedeli; farklı banka hesapları, kredi kartları veya finansman kaynaklarından yapılan ödemelerle bir araya getirilebiliyor.

Bu sistemle özellikle yüksek tutarlı araç alımlarında ödeme süreçlerinin kolaylaştırılması ve finansal erişimin desteklenmesi hedefleniyor.

“Finansın Gücü, İşinizin İtibarı”

Toplantının sonunda tanıtılan Quick Finansall Çözüm Merkezi markasının; güven, erişilebilirlik, teknoloji, müşteri deneyimi ve ekosistem yaklaşımını temsil eden yeni nesil bir yapılanma olduğu vurgulandı.

Quick Finansall Çözüm Merkezi tabelasının ise kredi, ödeme sistemleri, mobilite, sigorta ve ekosistem çözümlerinin faaliyet alanlarına göre sunulduğu çoklu kanal hizmet modelinin fiziksel sembolü olarak konumlandırıldığı ifade edildi.