Quaresma’dan kritik açıklama! Beşiktaş’ı silmişti… Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ı bilerek takipten çıkarmadığını, güncelleme sorunu yaşadığını açıkladı.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah beyazlı takımı bilerek takipten çıkarmadığını açıkladı. Son günlerde siyah beyazlı kulüple sorunlar yaşayan ve alacakları nedeniyle ihtar çeken Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı yeniden takibe aldı. Önce kulübü takibi bırakan, daha sonra da Instagram profilindeki Beşiktaş yazısını kaldıran Portekizli oyuncu, bugün yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. Siyah beyazlıları bilerek takipten çıkarmadığını belirten Quaresma, "Telefonumda yapılan bir güncelleme yüzünden Instagram'da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım" ifadelerini kullandı.

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