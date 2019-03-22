Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak sözler

Milli arayı ülkesi Portekiz'e gitmekle değerlendiren Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Ricardo Quaresma, katıldığı bir televizyon programında flaş sözler kullandı. Portekiz'e dönmesi ve eski takımı Porto hakkında konuşan Quaresma, ''Porto benim büyük aşkım. Kalbimdeki yeri başkadır. Çok farklı bir kulüp ve başkanları en iyisi. Bayadır Portekiz'e gelmiyordum. İlk işim kızım Ariana'yı görmek oldu.'' sözlerini kullandı.

''Dalga geçtiklerini düşündüm ve kapattım''

Sporting Lizbon ile imzaladığı ilk sözleşme anısını da aktaran tecrübeli futbolcu, ''Telefon açtılar ve sözleşme teklif ettiler. Ben de dalga geçtiklerini düşündüm ve kapattım. Ardından tekrar açtılar ama açmadım. Aramaya devam ettiler, ben de ciddiler heralde diyerek açtım. Ardından sevinçten annem ve ablamın yanına koştuğumu hatırlıyorum.'' dedi.

"Hayal kırıklığı yaşadım"

Quaresma ayrıca Portekiz'de kadroya alınmaması ile ilgili konuşurken, "Milli takıma çağrılma umudum vardı ancak olmadı. Hayal kırıklığı yaşadım. Yine de çocuklarım ve eşimle zaman geçirme şansım oldu" cevabını verdi.