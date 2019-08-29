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Quaresma transferi resmen açıklandı!

Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan Ricardo Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:47
Quaresma transferi resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden KasımpaşaBeşiktaş'ın takımdan ayrılmasını istediği Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile anlaştı.

İstanbul ekibi, 35 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Quaresma'nın Kasımpaşa'da 17 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Ayrılığı sosyal medyadan paylaşmıştı

Siyah beyazlı yönetim, Quaresma ile yollarını ayırma kararı almış, futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:47
  1. İstanbul
  2. Ricardo Quaresma
  3. Kasımpaşa
  4. Beşiktaş
  5. Portekiz
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