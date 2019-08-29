Quaresma transferi resmen açıklandı!
Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan Ricardo Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.29 Ağustos 2019 Perşembe 16:47
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş'ın takımdan ayrılmasını istediği Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile anlaştı.
İstanbul ekibi, 35 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Quaresma'nın Kasımpaşa'da 17 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Ayrılığı sosyal medyadan paylaşmıştı
Siyah beyazlı yönetim, Quaresma ile yollarını ayırma kararı almış, futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.
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