Quaresma transferi resmen açıklandı! Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan Ricardo Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş'ın takımdan ayrılmasını istediği Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile anlaştı. İstanbul ekibi, 35 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Quaresma'nın Kasımpaşa'da 17 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Ayrılığı sosyal medyadan paylaşmıştı Siyah beyazlı yönetim, Quaresma ile yollarını ayırma kararı almış, futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.

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