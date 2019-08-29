Quaresma, Kasımpaşa’da Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Beşiktaş’la sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Portekizli yıldız Quaresma’yı kadrosuna kattı.

Quaresma, Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son 5 sezondur Beşiktaş forması giyen tecrübeli yıldız geçen sezon siyah-beyazlı ekipte 34 maçta 4 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.