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Dünya Putin'den dünyaya Sputnik V aşısı tepkisi! 'Bu yüzden almıyorlar'
Dünya

Putin'den dünyaya Sputnik V aşısı tepkisi! 'Bu yüzden almıyorlar'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin siyasi sebepler nedeniyle Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısını almadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:19:00 -
Putin'den dünyaya Sputnik V aşısı tepkisi! 'Bu yüzden almıyorlar'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşılardan bahseden Putin, bazı ülkelerin siyasi gerekçeler sebebiyle Sputnik V aşısını almadığını ifade etti.

Putin ayrıca, Rusya’ya gelen turistlerin belli bir ücret karşılığında isterlerse aşı yaptırabileceklerini söyledi.

Öte yandan Putin, Rusya’nın küresel ısınmanın risklerinin farkında olduğunu, Paris İklim Anlaşması'nı desteklediklerini aktardı.

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