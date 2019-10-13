Putin'den çarpıcı çıkış! Devlet kurmalarına izin veremezdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştireceği Riyad ziyareti öncesi Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına röportaj verdi.

"Rusya topraklarına sızmaya başlamasına izin veremezdik"

Putin, "Suriye'ye meşru hükümete destek vermek için girdik, bilhassa meşru hükümete, bunun altını çizmek istiyorum. Bu, orada iç sorunlar olmadığı anlamına gelmiyor. Bu, mevcut yönetimin oluşan durumda hiçbir sorumluluğu bulunmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bu, terör örgütlerinin Suriye topraklarını ele geçirmesine ve orada bir sözde terör devleti kurmasına izin vermemiz gerektiği anlamına kesinlikle gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Putin sözlerini şöyle sürdürdü: Bunun sonrasında bölgedeki militanların şeffaf sınırlara ve vizesiz rejime sahip olduğumuz eski SSCB ülkelerine akın etmesine, militanların o ülkelerden Rusya topraklarına sızmaya başlamasına izin veremezdik. Bunları yaşadık ve Kuzey Kafkasya'daki ve diğer çeşitli gelişmeler nedeniyle bunların nelere yol açabileceğini biliyoruz. Tüm bunlar, meşru Suriye hükümetine destek verme kararı almamızda önemli etken oldu.

"Yalnızca siyasi metotlarla çözülebilir"

Rusya'nın sadece meşru hükümete yardım etmediğini ve iç siyasi ihtilafların yalnızca siyasi metotlarla çözülebileceğini düşündüklerini kaydeden Putin, bundan dolayı Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasında ısrar ettiklerini ve komitenin kurulmasından çok memnun olduğunu ifade etti.

Suriye Anayasa Komitesi kurma fikrinin, hükümet ve muhalifler de dahil farklı siyasi güçlerin temsil edildiği Soçi Ulusal Diyalog Kongresi'nde doğduğunu anımsatan Rus lider, "O zaman Suriyeliler yeni anayasa oluşturulması için komite kurulmasına karar verdiler. Komitenin kurulması için zor, ağır ve uzun bir yoldan geçtik. Komitenin önümüzdeki günlerde Cenevre'de BM himayesinde ilk adımlarını atmasını bekliyorum" diye konuştu.

Putin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönme vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.

Riyad'ın desteği

Putin, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'de çözüme yönelik olarak sonuç veren bir çalışma gerçekleştirdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Riyad, Suriye krizinin çözümünde olumlu bir rol oynadı. Türkiye ve İran'la daha yakın işbirliği yapıyoruz ve bunu herkes biliyor. Ancak Suudi Arabistan'ın desteği olmadan Suriye'deki çözüm sürecinde bu olumlu trendi yakalamak mümkün olmazdı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a pozitif tutumları için teşekkür ediyorum. Bu ziyaretin ikili ilişkilerin ve uluslararası işbirliğinin gelişmesine ivme kazandıracağından eminim.