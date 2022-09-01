Putin'den beklenmedik 'Gorbaçov' kararı!

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yoğun planı ve programı dolayısıyla Mihail Gorbaçov'un cenaze törenine katılmayacağını söyledi.

Kremlin, Putin'in Gorbaçov'un için cumartesi günü düzenlenecek cenaze törenine katılamayacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Gorbaçov'un cansız bedeninin tutulduğu Moskova hastanesini ziyaret ettiğini, cumartesi günkü veda törenine katılacak uygunluğu olmadığını ifade etti.

"Dünya tarihi üzerinde büyük etkisi var"

Putin, dün Gorbaçov'un hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı paylaşmıştı. Mesajında Gorbaçov'un 'dünya tarihi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu' dile getirmiş ve 'reformlarının ne kadar önemli olduğunu derinden anladığını' söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da yaptığı açıklamada, Putin'in Gorbaçov'un ölümüyle ilgili 'en derin taziyelerini' ilettiği ifade etmişti.