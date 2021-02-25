Putin’den ‘Barbar Türkler’ densizliği

Mehmet Aydın

Kırım Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre; Jirinovskiy, konuşmasında Türklere hakaret ederek, “Doğudan gelen barbarlar 1453’te Konstantinopol’u işgal ederek bizi yetim bıraktı” dedi.

Jirinovskiy’i düzelten Putin, “Önce Haçlılar batıdan gelerek Konstantinopol’u zayıflattı. Daha sonra ise doğudan gelen barbarlar onu işgal etti” diyerek küstahlığını ortaya koydu. Bu sözlerin internette yayılması sonrası Türk ve Müslümanlardan Putin’e büyük tepki yükseldi.

İstanbul şehri 1204 yılında Haçlı ordularınca işgal edilmiş, şehirde büyük bir yıkım meydana gelmişti. Şehir yaklaşık 2.5 asır sonra, Fatih Sultan Mehmet’in komuta ettiği Osmanlı ordularınca fethedilmişti.