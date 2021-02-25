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Gündem Putin’den ‘Barbar Türkler’ densizliği
Gündem

Putin’den ‘Barbar Türkler’ densizliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1453 yılında İstanbul’u fetheden Türklere yönelik ‘barbar’ ifadesini kullanarak büyük bir densizliğe imza attı. Rusya’da video konferans yoluyla yapılan parti liderleri toplantısında Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovskiy, Türklere ‘barbar’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 10:16:00 -
Putin’den ‘Barbar Türkler’ densizliği

 Mehmet Aydın 

Kırım Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre; Jirinovskiy, konuşmasında Türklere hakaret ederek, “Doğudan gelen barbarlar 1453’te Konstantinopol’u işgal ederek bizi yetim bıraktı” dedi.

Jirinovskiy’i düzelten Putin“Önce Haçlılar batıdan gelerek Konstantinopol’u zayıflattı. Daha sonra ise doğudan gelen barbarlar onu işgal etti” diyerek küstahlığını ortaya koydu. Bu sözlerin internette yayılması sonrası Türk ve Müslümanlardan Putin’e büyük tepki yükseldi.

İstanbul şehri 1204 yılında Haçlı ordularınca işgal edilmiş, şehirde büyük bir yıkım meydana gelmişti. Şehir yaklaşık 2.5 asır sonra, Fatih Sultan Mehmet’in komuta ettiği Osmanlı ordularınca fethedilmişti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Ibrahim Alkılıç

Ey putin, aynaya bak!
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Onubunu Bilmeyen

Stalin döneminde 30 milyon insanı komünizm adına katleden dengesiz rezil ruslar ilk önce bir aynaya bakıp hakiki barbarlar kimmiş görsünler.
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