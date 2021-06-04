Putin uyardı: Bu olmazsa salgın bitmez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada milyonlarca insanın koronavirüs aşılarına erişiminin olmadığını belirtip yoksul ülkelere yapılan aşı yardım programlarının yetersiz kaldığı eleştirisinde bulundu. Rusya lideri, kıtaların tümünde herkesin aşılara ulaşımı sağlanmadan, yeni salgın dalgaları görülmesi riskinin süreceği uyarısını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) ana oturumundaki açıklamalarında, “Ya yardıma gereksinimi bulunan yerlere yeterince aşı yardımı yapılmıyor ya da etkili olduğunu kanıtlanmış, güvenilir aşıların kullanımı siyasi nedenlerle yasaklanıyor” dedi.

Putin, bu açıklaması ile Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısına batılı ülkelerde henüz kolektif kullanım izni verilmemiş olmasına gönderme yaptı.

Rusya lideri, söz konusu ülkelerde onaylanmış bazı aşıların aksine, Sputnik V aşısı uygulanan kişiler arasında bir ölüme dahi rastlanmadığını kaydetti.

'İlaç sanayimiz üretimi artırmaya hazır'

Putin ayrıca, ülkesinin, koronavirüse karşı aşı olmak isteyenlere kapılarını açabileceği mesajını verdi.

Hükümetten, yabancıların Rusya’da belirlenen ücret karşılığında güvenli bir biçimde aşı olabilmeleri için gereken düzenlemeleri yapmasını isteyen Rusya lideri şunları söyledi: “Yerli ilaç sanayimiz aşı üretimini artırmaya hazır. Kendi ihtiyaçlarımızı tamamıyla karşılayabilecek kapasitemizin olmasının yanında, yabancıların Rusya’ya gelip aşı olmalarını da sağlayabiliriz”.

'Avrupa ile ortak projeler gerçekleştirmeye hazırız'

Rus lider bunun yanında, Rusya’da çıkarılan doğalgazı ikinci bir hat ile Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattının ‘kilit kısmının tamamlandığını’ söyledi, “Avrupa ile benzer projeler gerçekleştirmeye hazırız” dedi.

Putin’in bu açıklaması, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın, ‘Kuzey Akım-2 boru hattının tamamlanması için 100 kilometre kadar bir kısmın geriye kaldığını’ söylemesini izledi.

‘Rusya ekonomisi, pandemi öncesindeki gelişim seviyesini yakalamaya çok yakın’

Putin ayrıca, Rusya ekonomisinin ve işsizlik oranının pandemi öncesindeki seviyelerine geri dönmeye çok yakın olduğunu belirtti.

‘Rusya’nın sera gazı salınımı 2050’ye kadar Avrupa’nınkinin altına inecek’

Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin iklim değişikliğini önemsemediğine dair söylenenlerin manasız olduğu eleştirisinde de bulundu. Rusya’nın küresel ısınmanın risklerinin farkında olduğunu kaydeden Putin, Paris İklim Anlaşması’nı desteklediklerini kaydetti.

Putin bunun yanında, Rusya’nın, sera gazı salınımını 2050 yılına kadar Avrupa’daki salınımdan daha düşük seviyeye indirmesi için hükümeti görevlendirdi. Hükümetin söz konusu hedefe nasıl ulaşılacağını içeren planı 1 Ekim’e kadar sunmasını istedi.