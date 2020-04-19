Putin: Tanrı'nın yardımıyla her şey güzel olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Bu kutsal bayram gününde şunu söylemeyi çok istiyorum: Tanrı'nın yardımıyla her şey güzel olacak" dedi.

Putin, halkın Paskalya Bayramı'nı kutladığı mesajının büyük bölümünü koronavirüsle mücadele konusuna ayırdı.

Bu yıl salgın yüzünden kilisedeki ayine katılmak yerine Moskova yakınlarındaki konutunda mum dikip dua eden Rus lider, halka moralini yüksek tutması tavsiyesinde bulunarak, "Bu kutsal bayram gününde şunu söylemeyi çok istiyorum: Tanrı'nın yardımıyla her şey güzel olacak" dedi.

Putin'in şömine önünde mesajını okuduğu koltuğun yanındaki sehpaya Rus Ortodokslar için Paskalya'nın simgelerinden olan "Kuliç" keki, "Paskha" pudingi ve Paskalya yumurtaları ile çay kondu.

Konuşmasında diğer ülkelerin de deneyimlerinden ders alarak salgına karşı titiz bir mücadele yürüttüklerini söyleyen Putin, durumun kontrol altında olduğunu, toplumun ortak tehdit karşısında birleştiğini vurguladı.

Sessiz Paskalya

Bu arada Rusya'da Ortodoks Hıristiyanlar Hz.İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen Paskalya'yı, bu yıl koroanvirüs salgını yüzünden evleride karşılamak zorunda kaldı.

Patrik Kirill'in Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde düzenlediği Paskalya ayini TV'den canlı olarak yayınlandı.

Moskova'daki sokağa çıkma yasağı nedeniyle cemaatin alınmadığı ayin sırasında Patrik Kirill, halktan evlerinde oturarak dua etmelerini istedi.

Ancak genel olarak kiliselerin kapalı olmasına rağmen, Rusya'nın pek çok şehrinde kiliselere Paskalya ayinine gidenler olduğu görüldü.

Samara'dan St. Petersburg'a kadar “cemaatli Paskalya ayini” görüntüleri medyaya yansıdı.

Bazı kiliselerin polis kordonuna alındığı, bazılarının girişinde maske dağıtıldığı, bazılarında cemaatin “sosyal mesafe” kuralına uyarak ayin yaptıkları görüldü.

Bu arada sokağa çıkanlara para cezası gündemdeyken, polisin kiliselere gidenleri uyarmakla yetindiği belirtildi.

Rusya'da korkulan oluyor

Öte yandan Rusya'da korkulan "pik noktaya" doğru gidiliyor: Son 24 saatte 6 bin 60 yeni koronavirüs vakası kaydedilerek rekor kırıldı.

28'i Moskova'da olmak üzere 48 kişi daha hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 42 bin 853'e çıktı. Bu vakaların 3 bin 570'i başkentte.

Ölü sayısı ise toplamda 361'i buldu.