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Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

İki lider Libya, Suriye ve Ukrayna meselelerini ele aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:56:52 -
Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Libya, Suriye ve Ukrayna meselelerini görüştü.

Putin, Macron ile video konferans yöntemi ile yapılan görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, terörizm, kontrol edilemeyen göç sorunu ile iklim değişikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bozulan silah kontrol sistemi konularının ortak gündemleri olduğunu belirtti.

Rus lider Putin, "Bugün sıcak noktalardaki potansiyelin büyümesi, Ukrayna ve Balkanlar'daki problemler, Suriye ve Libya’daki durum hakkında konuşacağız." dedi.

Putin, ortak sorunlarla mücadelede güçlerin birleştirilmesinin önemine de dikkati çekti.

Macron ise yaşanan bölgesel krizlerin Avrupa'nın önemini gösterdiğini belirterek, “Güvenlik konusunda ikili ve çok taraflı diyaloğumuz için somut şartlar yaratılmalıdır. Ayrıca Libya, Ukrayna ve Suriye’deki krizler gündemimizde olmalıdır. Sağlık, ekonomi ve çevre koruma alanlarında ileriye dönük iş birliğinin de gündemimizde olması gerekir.” şeklinde konuştu.

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