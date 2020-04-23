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Dünya

Putin böyle uyardı: Zorluk çıkartıyorsunuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki bankacılık sektöründeki temsilcilerle bir araya geldi. Putin, bankaların vatandaşlara zorluk çıkardığını belirterek uyarılarda bulundu.

2020-04-23 17:36:00 -
Putin böyle uyardı: Zorluk çıkartıyorsunuz

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında bankacılık sektöründeki temsilcilerle bir araya gelen Putin, kredi yardımının vatandaşlara zamanında ulaştırılmasını ve soyut vaatlerde bulunulmamasını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bankacılarla video konferans toplantısı gerçekleştirerek Kovid-19 salgını sırasında banka kredileri yardımıyla ekonomiyi desteklemeye yönelik önlemlerin uygulanma durumu hakkında bilgi aldı.

Özellikle kredi yardımının vatandaşlara zamanında sunulmasını gerektiğinin altını çizen Putin, "Alınan kararların uygulanacağı tüm aşamaları yardımın zamanında ulaşmasını, gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin bundan faydalanabilmesini sağlayacak şekilde ayarlamalısınız. İnsanların yaşamlarını etkilemeyen soyut vaatlere kimsenin ihtiyacı yok, aksi takdirde alınan kararların, tahsis edilen kaynakların etkisi düşük olacak" dedi.

Gözle görülür sorunlar ve zorluklar yaşandığını, vatandaşların kredilerini erteletemediğini, işletmecilerin ayrıcalıklı krediler alamadığını gözlediklerini anlatan Putin, müşterilere ret cevabı verildiğini, sürecin uzatıldığını ya da yerine getirilemeyecek şartlar koşulduğunu ve bunların münferit olaylar olmadığını vurguladı.

Bankacılık ürünleri, ayrıcalıklı programlar da dahil tüm destek araçlarının hedef vatandaşlar ve işletmeler için azami oranda erişilebilir olması gerektiğinin altını tekrar çizen Putin, hükümete durumu analiz etme, Merkez Bankası ile birlikte yasal düzenlemelerde gerekli değişiklikleri hızlı şekilde gerçekleştirme talimatı verdi.

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