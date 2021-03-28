Pudra şekeri nedir, neden yapılır? Pudra şekeri burundan çekilir mi? pudra şekeri burundan çekilir mi?

Türk mutfağığnın vazgeçilmezi arasında yer alan pudra şekeri, şekerin ufalanarak bir miktar mısır nişastasıyla toz kıvamına getirilmiş halidir. Peki pudra şekeri nasıl yapılır? Pudra şekeri malzemeleri neler?

Evde pudra şekeri nasıl yapılır?

Evde pudra şekeri yapmak için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var: Toz şeker ve nişasta. Malzemelerin miktarları ise şöyle:

1 su bardağı beyaz toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

Pudra şekeri nasıl yapılır?

Toz şeker ve nişastayı mutfak robotuna alın ve iyice toz haline gelene kadar 1-1,5 dakika boyunca robottan geçirin. Katkısız, doğal pudra şekeriniz hazır. Pudra şekeri için buğday nişastası da mısır nişastası da kullanılabilir. Mısır nişastası kullandığında biraz daha tatlı bir pudra şekeri elde edersiniz. Ev yapımı pudra şekerinizi marketten aldığınız pudra şekeri gibi kullanabilirsiniz.

Pudra şekeri nerede kullanılır?

Kek, kurabiye, pasta, krema, sütlü tatlı ,meyve salatalarının yapımı ve süslemesinde kullanabilirsiniz.

Pudra şekerinin zararları neler?

Fazla tüketildiği durumlarda kan şekerini çabuk ve yüksek arttırır.

Diş çürümesi, kilo sorunu, şeker hastalığı, böbrek taşları, astım, hipertansiyon ve ülser gibi hastalıkları tetikleyebilir. Bu hastalıklara karşı da direci düşürebilir.

Vücuttaki mineral dengesini bozmaya etki edebilir.