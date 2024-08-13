PUBG'nin delirttiği genç dehşet saçtı! 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oynadığı PUBG adlı savaş oyununun etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OYUNUN ETKİSİNDE KALIP CANLI YAYINDA İNSANLARI BIÇAKLADI

Eskişehir'de PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi giyinip bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldıran şahsın eylemi gerçekleştirdiği anlarda kask kamerası ile canlı yayın yaptığı belirlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oynadığı PUBG oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi kask, gözlük ve hücum yeleği kullanan, yüzünü ise maskeyle gizleyen 18 yaşındaki A.K., Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı. Bu sırada kaskına taktığı kamera ile internetten canlı yayın yaptığı belirlenen A.K., Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA