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Ekonomi PTT kredi mi veriyor? PTT kredi başvurusu son dakika açıklaması
Ekonomi

PTT kredi mi veriyor? PTT kredi başvurusu son dakika açıklaması

PTT kredi başvurusu var mı? PTT kredi başvurusu yapanlara kredi mi veriyor? PTT gişelerinden para mı dağıtımı yapılıyor? soruları son bir kaç gündür merak edilen konular arasında yer almaktaydı. ‘PTT herkese kredi veriyor, PTT gişelerinde para dağıtımı yapılıyor’ iddialarına ilişkin PTT’den son dakika açıklaması geldi. İşte PTT kredi başvurusu ve PTT para dağıtımı iddialarına yönelik açıklama.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:51:00 - 2021-07-30 09:52:34
PTT kredi mi veriyor? PTT kredi başvurusu son dakika açıklaması

PTT kredi veriyor mu? Posta ve Telgraf Teşkilatı kredi başvurusu iddialarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. PTT AŞ, "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği" ve "PTT gişelerinden para dağıtıldığı" yönündeki haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu. 

Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde çeşitli internet sitelerinde ve basın yayın kuruluşlarında çıkan "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği, PTT gişelerinden para dağıtıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Vatandaşları yanıltarak internet sitelerine giriş sayılarını artırmaya ve bu sayede reklam geliri elde etmeye yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan paylaşımda, "Hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmeler, resmi internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılmakta olup, kredi hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

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