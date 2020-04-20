Psikiyatri Uzmanı Dr. Yüksel’den Covid-19 uyarısı

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Ebru Gürlek Yüksel, Covid-19 salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Yüksel, konuyla ilgili medya yayınlarına gereğinden fazla kalmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hakkında bilgilendirmede bulunan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Ebru Gürlek Yüksel, Covid-19’un insanlar ve topluluklar için stres, korku, kaygı ve bunaltıcı duygulara yol açabileceğini dile getirdi. Her bireyin stresli durumlara farklı tepkiler gösterebileceğini dile getiren Yüksel, “Kişinin özelliklerine ve deneyimlerine göre, içinde yaşadığı topluluğun sosyal ve ekonomik koşullarına göre, kişinin ulaşabileceği genel kaynaklara göre ve medyada salgınla ilgili görüntü ve haberleri tekrar tekrar izlemeye göre de sıkıntının artması mümkündür.” şeklinde konuştu.

Uzm.Dr. Gürlek, bulaşıcı hastalık salgını sırasındaki tepkileri ise şu şekilde sıraladı: “Kendi sağlık durumunuz ve Covid-19’a maruz kalmış olabilecek sevdiklerinizle ilgili korku ve endişe, uyku ya da yeme düzeninde değişiklikler, dikkat sorunları, kronik sağlık sorunlarının kötüleşmesi, alkol, tütün ya da diğer ilaçların kullanımının artması gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir."

"Sevdiklerinizle bağlantıyı koparmayın"

Önceden ruh sağlığı sorunları olan kişilerin acil bir durumda tedavilerini aynı şekilde sürdürmesi ve yeni belirtilerin gelişip gelişmediğini takip etmesi gerektiğini dile getiren Yüksel, “Bir afet durumunda bu duygularla başa çıkmak ve ihtiyaç duyduğunuzda yardım almak sizin, ailenizin ve yakınlarınızın iyileşmesine yardımcı olacaktır. Aileniz, arkadaşlarınız ve çevrenizdeki diğer kişilerle bağlantı kurun. Kendinize ve birbirinize iyi bakın. Ve ne zaman ve nasıl yardım alacağınızı öğrenin. Stres tepkilerini art arda birkaç gün boyunca, günlük etkinliklerinize engel oluyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurun” şeklinde konuştu.

Korona virüsle ilgili medya yayınlarından uzak kalınmalı

Covid-19’la ilgili medya yayınlarına gereğinden fazla maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğine değinen Uzm. Dr. Ebru Gürlek Yüksel, “Bedeninize iyi bakın. Sağlıklı ve dengeli yemekler yemeye çalışın. Düzenli egzersiz yapın, bolca uyuyun, alkol ve uyuşturucudan kaçının. Rahatlamak için zaman ayırın ve yoğun duyguların geçeceğini kendinize hatırlatın. Haberleri izlemeye, okumaya ve dinlemeye mola verin. Tekrarlayıcı biçimde krizi duymak ve görüntüleri görmek üzücü olabilir. Normal yaşantınıza dönmek için hoşlandığınız diğer bazı etkinlikleri yapmaya çalışın. Endişelerinizi ve nasıl hissettiğinizi bir arkadaşınız ya da aile üyenizle paylaşın. Sağlıklı ilişkileri sürdürün. Umut duygusunu koruyun ve olumlu düşünmeyi sürdürün. Doğru bilgileri paylaşmanız başkalarının korkularını yatıştırmanıza ve onlarla bağ kurmanıza yardımcı olur” şeklinde konuştu.