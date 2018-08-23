PSG'nin talip olduğu Clichy hakkında Başakşehir kararını verdi

Yaptığı transferlerle dünya transferi piyasına damga vuran Fransız ekibi PSG şimdi de kancayı Süper Lig'den bir oyuncuya kancayı taktığı iddia edildi.

Dünya devi Paris Saint Germain, İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'de forma giyen tecrübeli sol bek Gael Clichy transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Skorer'in edindiği bilgiye göre, İstanbul ekibi Fransız sol bek Clichy'i satmama kararı aldı. Kadrosunda bulunan diğer bir sol bek Alparslan Erdem'in sakatlığın bulunması sebebiyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Geçen sezonun başında bonservissiz bir şekilde Manchester City'den Başakşehir'e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon toplam 41 maça çıkarken 4 asist kaydetmişti.

Kaynak: Skorer