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PSG'de ayrılık resmen belli oldu!

Paris Saint-Germain teknik direktörü Emery, sezon sonunda görevinden ayrılacağını resmen açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 15:27
PSG'de ayrılık resmen belli oldu!

Fransa Ligi'nde açık ara şampiyon olan ancak Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Unai Emery, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

PSG'nin Guingamp ile karşılaşacağı lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Emery, sezon sonunda PSG ile yollarının ayrılacağını söyledi.

EMERY YERİNE TUCHEL

Emery'nin PSG ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyordu. Fransız ekibinin İspanyol teknik direktör yerine Thomas Tuchel ile anlaşması bekleniyor.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:27
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