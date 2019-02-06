PSG, Fransa Kupası'nda çeyrek finalde
- Paris Saint-Germain, 3. lig ekibi Villefranche'ı uzatma sonucu 3-0 mağlup ederek Fransa Kupası'nda son 8 takım arasına girdi06 Şubat 2019 Çarşamba 23:14
ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), 3. lig ekibi Villefranche'ı 3-0 yenerek Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Fransa Kupası son 16 turunda Villefranche, turnuvayı son 4 yıldır kazanan PSG'yi ağırladı. 90 dakikası golsüz tamamlanan müsabakanın galibini belirlemek için uzatmalara geçildi.
PSG, Draxler'in 102, Diaby'nin 113 ve Cavani'nin 119. dakikada attığı golleriyle maçı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
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