PSG, Fransa Kupası'nda çeyrek finalde - Paris Saint-Germain, 3. lig ekibi Villefranche'ı uzatma sonucu 3-0 mağlup ederek Fransa Kupası'nda son 8 takım arasına girdi

ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), 3. lig ekibi Villefranche'ı 3-0 yenerek Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Fransa Kupası son 16 turunda Villefranche, turnuvayı son 4 yıldır kazanan PSG'yi ağırladı. 90 dakikası golsüz tamamlanan müsabakanın galibini belirlemek için uzatmalara geçildi. PSG, Draxler'in 102, Diaby'nin 113 ve Cavani'nin 119. dakikada attığı golleriyle maçı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.













Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.