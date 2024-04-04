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Gündem Provokasyona geçit verilmedi! Teröristbaşı Öcalan'ın doğum günü kutlamak istediler
Gündem

Provokasyona geçit verilmedi! Teröristbaşı Öcalan'ın doğum günü kutlamak istediler

Yeniakit Publisher
2024-04-04 15:14:00 -
Provokasyona geçit verilmedi! Teröristbaşı Öcalan'ın doğum günü kutlamak istediler

İmralı’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın 75'inci doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

İmralı'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın 75'inci doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

Güvenlik güçleri, kalabalığa Şanlıurfa Valiliği'nin 2-6 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek dağılmalarını istedi.

Yapılan görüşmelerin ardından grupta yer alan HDP'li milletvekillerinin Halfeti'ye geçişine izin verildi.

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