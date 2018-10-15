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Promotürk’ten ‘kesinti’ talebi

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, ihracatçıdan peşin alınan binde 1-2’lik dolar cinsinden kesinti uygulamasına son verilmesini istedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:21
Promotürk’ten ‘kesinti’ talebi

Ekonomi Servisi

Türkiye’de 62 bin 400 firmayı bünyesinde bulunduran sektörün temsilcisi Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, ihracatçıdan peşin alınan binde 1-2’lik dolar cinsinden kesinti uygulamasına son verilmesini istedi.

Başkan Güler, açıklamasında sektörün son 7 yılda alınan yasaklama ve kısıtlama kararları ile sık sık darboğazdan geçtiğini belirterek, şunları söyledi: “Sektör iç yasaklamalar yüzünden dışa açıldı. İhracat rakamlarımız hızla artarken, bürokratik engeller de çoğaldı. Sektörün önündeki engellerden biri üreticilerden peşin alınan binde 1-2’lik İhracatçı Birlik Kesintisi, yıllık 220 milyon doları bulmaktadır.

Ekonominin canlandırılması için yürütülen kampanyalara öncelikle TİM, İTKİB gibi STK’lar da destek vermeli. Gelirlerinden üretici lehine fedakarlıkta bulunmaları gerekmektedir.

İndirim kampanyasına destek

Kurdaki yüzde 30’luk yükselişe karşı ithalatçı ve tedarikçilerin ürünlere yüzde 120 zam yaptığını ileri süren Güler, “Maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Buna rağmen ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası’na destek olacaklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:21
  1. Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler
  2. Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK)
  3. Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası

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