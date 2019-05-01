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Profesyonel Futbolcular Derneği’nden BAL’daki futbolculara destek

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) uzun zamandır sorun olan yaş kontenjanının kaldırılması gerektiğini açıkladı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:47
Profesyonel Futbolcular Derneği’nden BAL’daki futbolculara destek

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) uzun zamandır sorun olan yaş kontenjanının kaldırılması gerektiğini açıkladı.


TPFD’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) uzun zamandır sorun olan yaş kontenjanının kaldırılmasını istiyoruz. Şartsız ve şekilsiz futbol oynayabilmenin mümkün olması gereken BAL’da, yaş sınırlamasının olması hem amatör ligin hemde futbolun doğasına aykırıdır.


29 yaş ve üzeri oyuncuların yaşlı kategorisine alınıp, belli sayıda oynayabilir gibi bir kısıtlama getirmenin bugüne kadar hiçbir olumlu geri dönüşü olmadığı gibi, tam tersi genç oyuncular üzerinde olumsuz tesirleri de görülmüştür.


2018-2019 sezonu başında açıklanan "BAL takımları kadrolarında 1990’dan daha büyük 5 futbolcu bulundurulabilir" maddesi sebebiyle yaşanan mağduriyete karşı futbolcular sosyal medyadanseslerini duyurmaya çalıştı.


25 Şubat 2019 tarihinde resmi olarak yaptığımız başvuru ile genç oyuncuların korunması kapsamında, 22 yaş ve altı en az 5 oyuncu kadroda olmalıdır kararı alınmıştır ve doğru bir karardır. Alınan bu karar ile üst yaş sınırı hükümsüz hale gelmiş ve anlamını yitirmiştir.


Yaşlı yada genç ayrımı yapmadan kim iyiyse onun oynaması gerektiğini düşünüyoruz ve bu bağlamda alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz."

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:47
  1. doğa

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