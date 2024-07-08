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Yaşam Profesör Görür, Türkiye'ye açıkladı: Türkiye'de deprem biterse, hepimiz biteriz! Türkiye'nin ünlü isimleri konuştu
Yaşam

Profesör Görür, Türkiye'ye açıkladı: Türkiye'de deprem biterse, hepimiz biteriz! Türkiye'nin ünlü isimleri konuştu

Yeniakit Publisher
2024-07-08 01:46:00 - 2024-07-08 01:55:05
Profesör Görür, Türkiye'ye açıkladı: Türkiye'de deprem biterse, hepimiz biteriz! Türkiye'nin ünlü isimleri konuştu

Diyarbakır'da düzenlenen Deprem konulu panele katılan ünlü isimlerden Bilim Akademisi üyesi ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür,insanları uyardı! İnsanların depreme karşı dirençli binalar yapılmasını gerektiğini belirterek, bu ülkede çakılan her çivinin gözetim ve denetimi sizin boynunuzun borcudur. Bize, 'Bu depremler ne zaman bitecek' diye soruyorlar. Bazen teyzeler ellerini açarak dua ediyorlar. Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz' dedi.

Diyarbakır'da düzenlenen Deprem konulu panele katılan Bilim Akademisi üyesi ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme karşı dirençli binalar yapılmasını gerektiğini belirterek, "Bu ülkede çakılan her çivinin gözetim ve denetimi sizin boynunuzun borcudur. Bize, 'Bu depremler ne zaman bitecek' diye soruyorlar. Bazen teyzeler ellerini açarak dua ediyorlar. Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz. Dünya yaşamaz, ölü bir gezegen haline gelir. Deprem, dünyanın nabzıdır, kalp atışıdır" dedi.

"MARDİN’DE RANT UĞRUNA TARİHİ GÖLGELEMEMEK LAZIM"

Panelin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, belediyelerin, mühendis odalarının, iş insanlarının ve valiliklerin davetleri üzerine birçok kente gidip o kentin depremselliğini, o kenti depreme hazırlamak için nelerin nasıl yapmaları gerektiğini anlattığını söyledi.

Mardin'den de bir davet aldığını ve burada konuşma yaptığını ifade eden Görür, "Tabii ki bu hiç deprem olmayacak anlamında değil, Mardin'in hem komşularının depremlerinden hem de kendi içinde olabilecek küçük depremlerden etkilenebileceğini, bunun için de yönetiminin hazır olması gerektiğini, halkın eğitilmesi gerektiğini, altyapının gözden geçirilmesi gerektiğini, ekosistem ve çevresine dikkat edilmesi gerektiği anlattım. Mardin Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri. Her yerinden tarih fışkırıyor. Bu kenti ranta kurban etmemek lazım. Bu kentte koca koca binaları rant uğruna yapıp tarihi gölgelememek lazım. Mardin gibi bir yeri geleceğe taşımak gerekiyor. Elbette ki binalar yapılacaktır. Fakat hangi binanın nereye yapılacağının bilimin karar vermesi gerekiyor" diye konuştu.

TARİHİ YAPILARIN GÖZDEN GEÇİRMESİNDE BÜYÜK FAYDA VAR"

Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu ise tarihi yerlerde zaman geçtikçe yapılaşmaların arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu kuvvetler, bu hareketlik yapının dengesine etki ediyor. Eski zamanlarda yapılan bazı önemli gösterge taşları yerinden kaydığı zaman ne diyor yapı? Yapı diyor ki bir problem var. Bu problemi gider. O zaman bizim bu yapılara müdahale etmemiz lazım. Zemin durumuna bakmamız gerekiyor. Gerçekten bu zemin bu yapıyı taşır mı? Zemin çalışması yapmamız gerekiyor. Eğer taşımıyorsanız zemin açısından tedbir almamız lazım. Tabii ki yapı onarım ihtiyacı isteyebilir. Taşlar arasındaki harçta bozulmalar meydana gelmiş olabilir. Ya da bazı taşlar dış etkilere, ağır ortam koşullarına maruz kalarak yıpranmış olabilir, bu taşları da değiştirmemiz gerekebilir. Dolayısıyla yapılarımızın da bir deprem sebebiyle tamamen yıkılmadan bu yapıların gözden geçirmesinde büyük fayda var."
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