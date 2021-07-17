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Gündem Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy ebediyete uğurlandı! Taziyeler Suffa Vakfı Süleymaniye hizmet merkezinde kabul edilecek
Gündem

Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy ebediyete uğurlandı! Taziyeler Suffa Vakfı Süleymaniye hizmet merkezinde kabul edilecek

Dün Hakk'a yürüyen, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurucu Rektörü, Suffa Vakfı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 18:20:00 -
Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy ebediyete uğurlandı! Taziyeler Suffa Vakfı Süleymaniye hizmet merkezinde kabul edilecek

Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti. Hayatını İman ve Kur'an hizmetlerine adamış Prof. Özsoy'un cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı. Merhum Özsoy, Ayazağa mezarlığı'na defnedildi.

Taziyeler Suffa Vakfı'nda kabul edilecek

Merhum Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy'un taziyeleri, Suffa Vakfı Süleymaniye hizmet merkezinde kabul edilecek.

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