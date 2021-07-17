Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy ebediyete uğurlandı! Taziyeler Suffa Vakfı Süleymaniye hizmet merkezinde kabul edilecek
Dün Hakk'a yürüyen, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurucu Rektörü, Suffa Vakfı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy, son yolculuğuna uğurlandı.
Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti. Hayatını İman ve Kur'an hizmetlerine adamış Prof. Özsoy'un cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı. Merhum Özsoy, Ayazağa mezarlığı'na defnedildi.
Taziyeler Suffa Vakfı'nda kabul edilecek
Merhum Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy'un taziyeleri, Suffa Vakfı Süleymaniye hizmet merkezinde kabul edilecek.