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Ekonomi Prime'lılar Petrol Ofisi'nde kazanıyor
Ekonomi

Prime'lılar Petrol Ofisi'nde kazanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:29:36 -
Prime'lılar Petrol Ofisi'nde kazanıyor

İSTANBUL(AA) - Türk Telekom Prime, müşterilerine Petrol Ofisi istasyonlarında 30 TL'lik akaryakıt hediye ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt alışverişi yapan Türk Telekom Prime müşterileri, kampanya boyunca iki kez 30 TL değerinde hediye yakıt kazanıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için bir alt sınır bulunmuyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri, PRIME PO boşluk TCKN yazıp 6262'ye SMS gönderiyor, hediye akaryakıttan yararlanmak için cep telefonlarına gelen kodla Petrol Ofisi web sitesi üzerinde kampanyalar sayfasındaki "Prime Petrol Ofisi Kampanyası" bölümüne (https://www.petrolofisi.com.tr/kampanyalar/prime-petrol-ofisi-kampanyasi) kayıt oluyor.

Alışverişler sırasında kazanılan yakıt puanlar, GSM numarasına veya katılımcının kayıt esnasında bilgilerini ileteceği Positive Card'a anında yükleniyor.

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