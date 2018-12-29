Premier Lig devinin yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Fransız stoper Eliaquim Mangala için cüzi bir miktar bonservis önerilecek. Galatasaray ile M.City geçtiğimiz günlerde iş birliği anlaşması imzalamıştı. Transferin bu anlaşma sırasında da gündeme geldiği belirtildi.

(Güneş)