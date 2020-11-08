Pratik şekilde kombi bakımı nasıl yapılır?

Çağdaş dünyamızda artık soba üstünde su ısıtma son bulduğu gibi, kömür-odun yakarak ısınma da tarih oldu. Evimizin sıcak su ihtiyacı ve ısıtılması amacı ile zorunlu olarak kullandığımız kombiler, hayatımızın zorunlu bir parçası oldu. Bu zorunlu parçanın en verimli şekilde kullanılması için, uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Uzmanların verdiği bilgilere göre, her yıl en az bir defa yapılması gereken periyodik doğalgaz ve kombi bakımı, cebinizden daha fazla para çıkmasını da önlemiş oluyor.

Kombilerin verimli şekilde yüksek performansta çalışması ve artık karlı havaların öncesindeki bu günlerde doğalgaz faturalarının cebimizi yakmaması için uzman servislere kombi bakımı zorunlu. Hem muhtemel arızaların önceden belirlenerek diğer parçaları da kullanılmaz duruma düşürmemesi için, hem de doğalgaz kullanım faturalarının daha düşük gelmesi için kombi bakımı yaptırmak en akıllıca çözüm.

Kombi bakımı konusunda hassas olanların, enerji tasarrufu sayesinde daha az fatura ödedikleri, evin zorunlu eşyaları arasına giren kombilerinin daha uzun ömürlü ve verimli olması sayesinde daha az harcama yaptıkları bilinen bir gerçek.

Kombilerin bakımının yapılması, beklenmedik kazalar açısından da çok önemli. Bakımı yapılmamış kombinin kazalara davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, kışın daha ucuz ve daha verimli, aynı zamanda da güven içinde ısınmak isteyenlerin bakım işini, bu konuda ehil servislere görev vermeleri gerektiğini de hatırlatıyor.

Kombinizin pratik bakımında püf noktaları

Kombi bakımlarında ilk önce yapılması gereken iş, sıcak su ve kalorifer yanma durumunun kontrol edilmesidir. Ardından kombinin su sızdırmazlık durumuna bakılır.

Bilahare kombinin elektrik bağlantısı kesilerek, içi açılarak tozlanma durumunun kontrol edilmesi gerekir. Tozlanma eğer çok fazlaysa, kombinin tozları (elektrik girişinin kesildiği tekrar kontrol edilmeli) elektrikli süpürge ile çekilir.

Daha sonra, kombi içerisindeki elektrik bağlantı noktaları kontrol edilir. Kombi baca fanının kontrol edilmesi de çok önemlidir. Bacanın temizlenmesi gerekir. Kombideki mevcut su boşaltıldıktan sonra, genleşme tankı havası ölçülür, düşük görülür ise hava basımı yapılması gerekir.

Bundan sonra en önemli temizliklerden birisi de Brülör temizliğidir. Yanma haznesinin temizliği sonrasında, ateşleme iyonizasyon elektrodu kontrolü ve temizliği yapılır. Üç yollu vana temizliği, fanın sökülerek temizlenmesi sonrasında gaz ayar kontrolleri yapılır. Bu kontroller sonrasında mevcut arızalar ve tahmin edilen hatalar uzman teknisyen tarafından belirlenir ve kullanıcıya aktarılır.. Kullanıcının isteğine bağlı olarak, arızalı parçalar ya yenisi ile değiştirilir, ya da tamiri mümkün ise, tamiri yapılır.

Kombi bakımı yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?

Evinize çağırdığınız servisin yetki belgesi olup olmadığını sorunuz. Bakım sırasında neler yapılacağı konusunda bilgi verilmesini isteyiniz. Öncesinde kombi kapağını açmadan sıcak su ve kalorifer tesisatı ısıtma testi ile kombinin çalışma verimliliğini kontrol ettiğinden emin olunuz.

Kombi bakımını yaptırmazsanız ne olur?

Kombinizin ömrü azalır, yüksek verim alamazsınız. Daha ucuz fatura geleceğine, yüksek faturalarla karşılaşırsınız. Daha çok arızalarla karşılaşırsınız. Yanma ayarlarınız bozulacağı için, alanlarınız yeterince ısınmaz, güvenliğiniz de değişik sebeblerle tehdit altında kalabilir.