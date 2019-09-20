Pratik beslenme çantası tarifleri
Gün içerisinde çocuğunun beslenmesini dert eden anneleri büyük bir zorluktan kurtaracak bir haber yaptık. Beslenme çantasına ne konur? Okul için aperatif yiyecekler nelerdir? Pratik beslenme çantası tarifleri...20 Eylül 2019 Cuma 09:28
Gün içerisinde çocuğunun beslenmesini dert eden anneleri büyük bir zorluktan kurtaracak bir haber yaptık. Beslenme çantasına ne konur? Okul için aperatif yiyecekler nelerdir? Pratik beslenme çantası tarifleri...
Bir hafta boyunca çocuğuna farklı yemekler yapmak isteyen anneler için, böreğinden tatlısına, fıstık ezmesinden içeceğine kadar her türlü hazırlayabileceği alternatifi derledik! Sadece tariflerin üzerine tıklayarak içeriğini öğrenebileceğiniz birçok tarifi sizler için bir araya getirdik.
Dilerseniz günlük beslenme çantası önerileri için diğer haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Öğrenci beslenme çantasına ne koyabilirim?
Sabah kahvaltısını yapmadan çıkmayan çocuklar için de önerilerimiz mevcut!
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Farklı içerik, farklı lezzet ve farklı görüntüsüyle, mutlaka denemeniz gereken bir tarif!
Hem yumuşak hem çıtır | Kıymalı patatesli örgü börek
Yumuşacık dokusuyla hiçbir çocuğun "hayır" diyemeyeceği bir börek!
Su böreği nasıl yapılır? Peynirli su böreği tarifi..
Şipşak hazır!
Tavada poğaça | 10 dakikada harika lezzet
Bir tost ya da ekmek için;
Yumuşacık, pürüzsüz, ele yapışmayan bazlama tarifi
Puf puf kabaran, çocuğunuzu mutlu edecek ve bir o kadar da doyuracak bir tarif...
Yumuşak poğaça tarifi | Özel reçete...
Yemek seçen çocuklara alternatif olarak verebileceğiniz bir börek
3'lü börek tarifi | Bir tepside 3 muhteşem lezzet
Yepyeni mini tarifler
Peynir ve köz biberli pratik tart
Çörek tarifi de oldukça kurtarıcı olacaktır.
Geleneksel lezzet: Haşhaşlı Amasya çöreği
Farklı bir börek görmek isteyen çocuklarınız için yepyeni bir alternatif...
Dalgalı börek | Peynir ve kuru domatesli börek
Yepyeni bir tost denemeye ne dersiniz?
Bildiğiniz bütün tostları unutturacak tarif: Patates tostu
Değişik bir lezzet arayanlar...
Patates çanağının lezzeti damaklarınızı şenlendirecek
Pratik tarif dileyenler için...
Kurabiye tarzı bir tuzlu
Pizza tadında hamursuz nefis kiş tarifi
Çocukların bayılarak tükettiği bir köfte
Yemek seçen çocuklar için ıspanak köftesi
Her gün tuzlu olmaz, biraz da tatlı yesin diyen annelerimizi duyar gibiyiz! İçerisinde doğal yağ bulunan çekirdeklerle enerji veren kek tarifi...
Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif
Yemeklerin yanına aparatif olarak dilerseniz ıslak kek koyabilirsiniz.
Çikolata soslu ıslak kek tarifi
Minik kuplar içerisinde hazırlayacağınız muhallebiyle çocuğunuza arada sırada sürprizler yapabilirsiniz.
Böğürtlen soslu muhallebi | Sade ve enfes lezzet...
Minik porsiyonlar her zaman çocukların dikkatini çekmiştir. Çocuğunuzun sevmediği ama yemesi gereken bir yemeğin yanına, motive edici bir tatlı koymak isterseniz;
Anında hazırlayabileceğiniz enfes bir atıştırmalık olabilir!
Nişastalı kurabiye | 15 dakikada hafif ve ağızda dağılan enfes lezzet
Göz açıp kapatıncaya kadar hazırlanan bir atıştırmalık...
3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli kurabiye
Dilerseniz krep ve peynirle pasta yapabileceğiniz gibi, tatlı olanı da yapmanız mümkün.
Kat kat tadıyla mest olacağınız yepyeni lezzet: Muzlu krep pasta
Çalışan anneler için bir tarif!
10 dakikada mayasız kabaran hamur kızartması
Kurabiye alternatifi arayan annelere, doğal meyvelerden oluşan bir kurabiye tarifi...
Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
"Patlıcan olur mu?" demeyin. Mutlaka deneyin!
Çocuklarınız bayıla bayıla patlıcan yiyecek | Patlıcan pizza
Çocuğunuzun, içerisinden çıkan çikolata ile oldukça mutlu olacağı bir tarif..
Göz açıp kapayıncaya kadar hazırlayacağınız bir tarif: Mug kek
Doyurucu bir tatlı arayan annelere irmik toplarını tavsiye ediyoruz!
Pratik ve çocuğunuzun seveceği bir tarif..
Tavuk parçaları tarifiyle çocuklar protein zengini olacak | Fırında sağlıklı tavuk parçaları
Aparatif olarak enerji veren bir tarif
Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız
Yemeklerin yanına hangi tatlıyı koysam diyen anneleri de düşünerek hazırlanmış oldukça pratik bir kek!
9 dakikada 3 renkli yumuşak pasta
Kolay börekler
Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları kıran börek nasıl yapılır?
Meşhur çarşaf böreğinin tadı damaklarınızı şenlendirecek | Çarşaf böreği tarifi
Kurabiyeler
Sağlıklı atıştırmalık | Bademli ve hindistan cevizli kurabiye
Browni tadından ıslak kurabiyeye bayılacaksınız!
Yumuşacık kıvamıyla kek tadında ıslak kurabiye tarifi
Burgerler
4 malzemeli köftesiyle sulu burgerin keyfine varın
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Tatlılar
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