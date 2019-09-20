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Pratik beslenme çantası tarifleri

Gün içerisinde çocuğunun beslenmesini dert eden anneleri büyük bir zorluktan kurtaracak bir haber yaptık. Beslenme çantasına ne konur? Okul için aperatif yiyecekler nelerdir? Pratik beslenme çantası tarifleri...

20 Eylül 2019 Cuma 09:28
Pratik beslenme çantası tarifleri

Gün içerisinde çocuğunun beslenmesini dert eden anneleri büyük bir zorluktan kurtaracak bir haber yaptık. Beslenme çantasına ne konur? Okul için aperatif yiyecekler nelerdir? Pratik beslenme çantası tarifleri...

Bir hafta boyunca çocuğuna farklı yemekler yapmak isteyen anneler için, böreğinden tatlısına, fıstık ezmesinden içeceğine kadar her türlü hazırlayabileceği alternatifi derledik! Sadece tariflerin üzerine tıklayarak içeriğini öğrenebileceğiniz birçok tarifi sizler için bir araya getirdik.

Dilerseniz günlük beslenme çantası önerileri için diğer haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Öğrenci beslenme çantasına ne koyabilirim?

Sabah kahvaltısını yapmadan çıkmayan çocuklar için de önerilerimiz mevcut!

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Farklı içerik, farklı lezzet ve farklı görüntüsüyle, mutlaka denemeniz gereken bir tarif!

Hem yumuşak hem çıtır | Kıymalı patatesli örgü börek

 

Yumuşacık dokusuyla hiçbir çocuğun "hayır" diyemeyeceği bir börek!

Su böreği nasıl yapılır? Peynirli su böreği tarifi..

 

Şipşak hazır!

Tavada poğaça | 10 dakikada harika lezzet

 

Bir tost ya da ekmek için;

Yumuşacık, pürüzsüz, ele yapışmayan bazlama tarifi

 

Puf puf kabaran, çocuğunuzu mutlu edecek ve bir o kadar da doyuracak bir tarif...

Yumuşak poğaça tarifi | Özel reçete...

 

Yemek seçen çocuklara alternatif olarak verebileceğiniz bir börek

3'lü börek tarifi | Bir tepside 3 muhteşem lezzet

 

Yepyeni mini tarifler

Peynir ve köz biberli pratik tart

 

Çörek tarifi de oldukça kurtarıcı olacaktır.

Geleneksel lezzet: Haşhaşlı Amasya çöreği

 

Farklı bir börek görmek isteyen çocuklarınız için yepyeni bir alternatif...

Dalgalı börek | Peynir ve kuru domatesli börek

 

Yepyeni bir tost denemeye ne dersiniz?

Bildiğiniz bütün tostları unutturacak tarif: Patates tostu

 

Değişik bir lezzet arayanlar...

Patates çanağının lezzeti damaklarınızı şenlendirecek

 

Pratik tarif dileyenler için...

5 dakika poğaçası!

 

Kurabiye tarzı bir tuzlu

Pizza tadında hamursuz nefis kiş tarifi

 

Çocukların bayılarak tükettiği bir köfte

Yemek seçen çocuklar için ıspanak köftesi

 

Her gün tuzlu olmaz, biraz da tatlı yesin diyen annelerimizi duyar gibiyiz! İçerisinde doğal yağ bulunan çekirdeklerle enerji veren kek tarifi...

Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle yepyeni tarif

 

Yemeklerin yanına aparatif olarak dilerseniz ıslak kek koyabilirsiniz.

Çikolata soslu ıslak kek tarifi

 

Minik kuplar içerisinde hazırlayacağınız muhallebiyle çocuğunuza arada sırada sürprizler yapabilirsiniz.

Böğürtlen soslu muhallebi | Sade ve enfes lezzet...

 

Minik porsiyonlar her zaman çocukların dikkatini çekmiştir. Çocuğunuzun sevmediği ama yemesi gereken bir yemeğin yanına, motive edici bir tatlı koymak isterseniz;

Çikolatalı tartolet tarifi

 

Anında hazırlayabileceğiniz enfes bir atıştırmalık olabilir!

Nişastalı kurabiye | 15 dakikada hafif ve ağızda dağılan enfes lezzet

 

Göz açıp kapatıncaya kadar hazırlanan bir atıştırmalık...

3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli kurabiye

 

Dilerseniz krep ve peynirle pasta yapabileceğiniz gibi, tatlı olanı da yapmanız mümkün.

Kat kat tadıyla mest olacağınız yepyeni lezzet: Muzlu krep pasta

 

Çalışan anneler için bir tarif!

10 dakikada mayasız kabaran hamur kızartması

 

Kurabiye alternatifi arayan annelere, doğal meyvelerden oluşan bir kurabiye tarifi...

Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

"Patlıcan olur mu?" demeyin. Mutlaka deneyin!

Çocuklarınız bayıla bayıla patlıcan yiyecek | Patlıcan pizza

 

Çocuğunuzun, içerisinden çıkan çikolata ile oldukça mutlu olacağı bir tarif..

Göz açıp kapayıncaya kadar hazırlayacağınız bir tarif: Mug kek

 

Doyurucu bir tatlı arayan annelere irmik toplarını tavsiye ediyoruz!

Yumuşak dokulu irmik topları

 

Pratik ve çocuğunuzun seveceği bir tarif..

Tavuk parçaları tarifiyle çocuklar protein zengini olacak | Fırında sağlıklı tavuk parçaları

 

Aparatif olarak enerji veren bir tarif

Pratik cezerye tarifine bayılacaksınız

 

Yemeklerin yanına hangi tatlıyı koysam diyen anneleri de düşünerek hazırlanmış oldukça pratik bir kek!

9 dakikada 3 renkli yumuşak pasta

 

Kolay börekler

3 malzemeli puf börek tarifi

Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları kıran börek nasıl yapılır?

Meşhur çarşaf böreğinin tadı damaklarınızı şenlendirecek | Çarşaf böreği tarifi

Tavuk kıymalı rulo börek

 

Kurabiyeler

Sağlıklı atıştırmalık | Bademli ve hindistan cevizli kurabiye

Browni tadından ıslak kurabiyeye bayılacaksınız!

Yumuşacık kıvamıyla kek tadında ıslak kurabiye tarifi

 

Burgerler

4 malzemeli köftesiyle sulu burgerin keyfine varın

Islak hamburger nasıl yapılır? En ince ayrıntısına kadar püf noktalarıyla ıslak hamburger tarifi

Tavuk hamburger | Meşhur burger zincirlerini bile kıskandıracak özel tarif

 

Tatlılar

Saraylara layık çok basit bir tatlı tarifi | Saray sarması

Proteiniyle tıka basa doyacağınız tatlı patatesli atıştırmalık tarifi

Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet

Basit donut yapımı | Donutun püf noktaları

Vitamin deposu pestilin öyküsü | Gerçek bir pestil tarifi

Tok tutan, bol enerji veren granola tarifi

Süt reçeli nedir? Nasıl yapılır?

Ev yapımı katkısız, şekersiz fıstık ezmesi yapımı

5 dakikada hazırlanan elmalı top tarifi

Sürülebilir çikolata tarifi

 

İçecekler

Şeftali ve kayısının muhteşem uyumu! | Bu içeceği mutlaka denemelisiniz!

Sadece 3 malzemeyle 3 litrelik limonata yapmaya ne dersiniz?

Cacık tadında renkli ayran

 

Sık sık acıkan çocuklar için alternatif bir atıştırmalık. Yoğurdun yanına koyacağınız gıdaları karıştırırken çocuğunuz eğlenirken, zevkle yemesini sağlamış olacaksınız.

Enerjinizi 4'e katlayacak doyurucu ara öğün tarifi

 

Bir diğer atıştırmalık ise paketli ürünler yerine yedirebileceğiniz krakerler...

Çıtır çıtır susamlı çubuk kraker tarifi

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 09:28
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