Pratik bayatlamayan poğaça | Yumuşak mayasız poğaça tarifi

Pratik bayatlamayan poğaça, içerisinde maya bulunmadığı için oldukça basit bir tarif. Mayasız poğaça olmasına rağmen oldukça yumuşak bir kıvamı olan bu poğaça oldukça lezzetli. Peki bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Bayatlamayan poğaça malzemeleri nelerdir? Bayatlamayan poğaça tarifi nasıl yapılır? Tam ölçülü tarifiyle sizler için hazırladığımız bayatlamayan pratik poğaça malzemeleri ve yapılışı...