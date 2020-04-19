Pratik bayatlamayan poğaça | Yumuşak mayasız poğaça tarifi
Pratik bayatlamayan poğaça, içerisinde maya bulunmadığı için oldukça basit bir tarif. Mayasız poğaça olmasına rağmen oldukça yumuşak bir kıvamı olan bu poğaça oldukça lezzetli. Peki bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Bayatlamayan poğaça malzemeleri nelerdir? Bayatlamayan poğaça tarifi nasıl yapılır? Tam ölçülü tarifiyle sizler için hazırladığımız bayatlamayan pratik poğaça malzemeleri ve yapılışı...
Bayatlamayan poğaça tarifi nasıl yapılır? Pratik poğaça, mayalama olmaksızın, şipşak hazırlayacağınız bir tarif. Enfes tadı ve kvamıyla, mayalı poğaçaları aratmayacaktır. İşte detaylar..
Malzemeler
- 100 gram margarin
- 2 yumurta birinin sarisi üzeri için
- 1 bardak yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 buçuk paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Aldığı kadar un
Dilerseniz içi için;
- peynir
- zeytin
- patates
Öncelikle oda ısısındaki margarini derin bir kapa alın. Üzerine yumurta, yoğurt, sıvıyağ, tuz, şekeri ilave edip karıştırın.
Üzerine kıvam aldıktan sonra un ve kabartma tozunu ilave edin.
Homojen bir kıvam alana kadar yoğurun.
Unun çeşidi değişiklik göstereceği için, yumuşak bir hamur elde edene kadar un koymaya devam edin.
Şimdiden afiyet olsun...