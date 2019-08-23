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Potada millilerin hedefi olimpiyat

- Milli basketbolcu Doğuş Balbay:"Olimpiyatlar ülke olarak hedefimiz. Ciddi bir grupta mücadele edeceğiz. Gruptan çıktığımızda yine çok önemli ülkelerle karşılaşacağız"- "Rakiplerimizde kimlerin gelip gelmediğine takılmamamız lazım. İsimler çok önemli değil. 'Bu isimler gelecek ya da gelmeyecek' diye bir hazırlığımız yok"

23 Ağustos 2019 Cuma 11:25
Potada millilerin hedefi olimpiyat


İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Doğuş Balbay, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda başarılı sonuçlar alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılarda 30 yaşındaki oyun kurucu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Takım olarak her gün daha iyiye gittiklerini aktaran deneyimli basketbolcu, "Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Mental ve fiziksel anlamda yüklemeler yaptık. Dünya Kupası boyunca izleyeceğimiz taktikleri çalışıyoruz. Bireysel olarak gelişimimize katkı da bulunan kamplar gerçekleştirdik. Verimli hazırlık maçları oynadık. Devam ediyoruz. Ufak tefek sakatlıklarımız olsa da çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğuş, şampiyonada adım adım ilerlemeleri gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Jenerasyon değişikliği olsa bile genç oyuncularımız da çok tecrübeli. Hem NBA hem de Avrupa'da bizleri temsil eden oyuncularımız var. Artık yaşa çok da bakmamamız gerek. Tecrübeye bakmalıyız. Tüm takımdan katkı alacağız. Olimpiyatlar ülke olarak hedefimiz. Ciddi bir grupta mücadele edeceğiz. Gruptan çıktığımızda yine çok önemli ülkelerle karşılaşacağız. Tabii ki direkt olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Ayaklarımızın da yere basması lazım."

A Milli Takım'ın E Grubu'nda mücadele edeceği rakipleri ABD, Çekya ve Japonya'yı da değerlendiren Doğuş Balbay, "Rakiplerimizde kimlerin gelip gelmediğine takılmamamız lazım. İsimler çok önemli değil. Takım olarak neler yapacağımız önemli. 'Bu isimler gelecek ya da gelmeyecek' diye bir hazırlığımız yok. Rakiplerin önemli eksikleri olabilir. Çekya, tecrübeli bir ekip. ABD'nin çok ciddi bir oyuncu havuzu var. Biri gelmese bile ardından çok önemli oyuncular oluyor. Japonya biraz bilmediğimiz bir takım ama teknik ekibimiz çok ciddi bir biçimde analiz etmeye çalışıyor. Dünya şampiyonası bu, kolay olmayacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:25
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. Doğuş Balbay
  5. türkiye

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