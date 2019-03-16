Potada İstanbul Üniversitesi küme düştü
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden düşen ikinci takım İstanbul ekibi oldu16 Mart 2019 Cumartesi 16:48
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım İstanbul Üniversitesi oldu.
Ligde normal sezonun 22. haftasında Bellona Kayseri Basketbol'un deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 65-58 yenmesiyle İstanbul ekibinin küme düşmesi kesinleşti.
Ligde oynadığı 21 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan İstanbul Üniversitesi, 5 maçı kalmasına rağmen Kırçiçeği Bodrum'dan sonra küme düşen ikinci ekip olmaktan kurtulamadı.
İstanbul Üniversitesi, ligin 22. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
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