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Potada İstanbul Üniversitesi küme düştü

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden düşen ikinci takım İstanbul ekibi oldu

16 Mart 2019 Cumartesi 16:48
Potada İstanbul Üniversitesi küme düştü


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım İstanbul Üniversitesi oldu.

Ligde normal sezonun 22. haftasında Bellona Kayseri Basketbol'un deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 65-58 yenmesiyle İstanbul ekibinin küme düşmesi kesinleşti.

Ligde oynadığı 21 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan İstanbul Üniversitesi, 5 maçı kalmasına rağmen Kırçiçeği Bodrum'dan sonra küme düşen ikinci ekip olmaktan kurtulamadı.

İstanbul Üniversitesi, ligin 22. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:48
  1. Basketbol
  2. İstanbul Üniversitesi
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Kırçiçeği Bodrum
  5. küme

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