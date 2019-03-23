Potada derbi heyecanı - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta, derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Metro Enerji Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Geride kalan 22 haftada 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, deplasmanda 77-61 kazanmıştı.

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