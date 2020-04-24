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Posof’ta kardan sonra bahar

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan güneş ile bahar mevsimi yaşandı.

2020-04-24 18:08:08 -
Posof’ta kardan sonra bahar

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan güneş ile bahar mevsimi yaşandı.


Posof ilçe merkezinde etkili olan yağmur gece kara dönüştü. İki buçuk gün gece ve gündüz yağan kar yağışından sonra öğle saatlerinde güneş etkisini gösterdi. Dağlar beyazlığını korurken Posof vadisinde ağaçlar çiçek açtı ve hayvanlar meralara çıktı. Bazı köylerde tarlalar sürülerek bahar ekini ekildi.

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