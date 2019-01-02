0553 313 94 23

Poşeti bıçakla açmak isterken bıçak gözüne battı

İzmir'de bir buçuk yıl önce gözüne bıçak batan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, kornea nakli ameliyatıyla yeniden net görmeye başladı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:17
Poşeti bıçakla açmak isterken bıçak gözüne battı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, market poşetini meyve bıçağıyla açmak isterken gözüne bıçak batan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 1,5 yıl sonra kornea nakli oldu.

Olay, 2017 yılının haziran ayında İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar semtinde meydana geldi. 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, babası Yılmaz ve annesi Zehra ile markete gidip alışveriş yaptı. Baba alışverişin ardından işe gitti, annesi ise market poşetlerini mutfağa bıraktı. Sudenaz, annesine yardım etmek için yumurtaların bulunduğu poşeti açmaya çalıştı ancak düğümü çözemeyince eline meyve bıçağını aldı. Sudenaz Aldağ, sert bir hamle ile poşeti bıçakla açmaya çalışırken elindeki bıçak gözüne battı. Tam 1,5 yıl tedavisi süren Sudenaz'a, göz tansiyonunun düşmeye başlamasıyla birlikte kornea nakli yapıldı.

Kornea nakli yapıldı

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Yüksel, Sudenaz’ın sağlık durumu ile ilgili, “Sudenaz 1,5 yıl önce bir kaza geçiriyor ve gözüne bıçak batıyor. Ardından göz tansiyonu gelişiyor ve gözün kornea tabakası netliğini yitiriyor. Biz önce göz tansiyonunu düşürmek için tüp ameliyatı gerçekleştirdik. Göz tansiyonu belli bir düzene girdikten sonra da kornea naklini yaptık. Zedelenmiş olan mercek değiştirildi ve gözüne lens de takıldı. Şu anda görmesi daha iyi. Aynı zamanda göz bebeği de yırtılmıştı. Onu da tedavi ettik. Şu anda göz tansiyonu biraz yüksek ama zamanla daha iyi olacak” dedi.

Sık karşılaşılıyor

Sudenaz’ın başına gelen olayla çok sık karşılaştıklarını kaydeden Yüksel, “Bir şeyi keserken hiçbir zaman bıçağı kendimize doğru çekmememiz lazım. Sudenaz da poşeti keseyim derken gözüne bıçak batıyor. Çocuklarda göz tansiyonu geliştiğinde göz basınçla büyür. Sudenaz’ın da söz konusu gözünde büyüme var. Eğer tüp ameliyatı yapmasaydık göz daha da şişecekti ve beyaz olacaktı. Ameliyattan sonra göz büyümesi durdu ve bir süre sonra biraz daha küçüleceğini tahmin ediyoruz. İlk planda göz tansiyonunu normale düşürmeye çalışacağız, ardından taburcu edeceğiz ancak muayenesi birkaç yıl sürecek. Önümüzde uzun bir süreç var” diye konuştu.

"Demek ki bizleri örnek aldı"

Baba Yılmaz Aldağ da, “Öğlen ailecek alışverişimizi yaptık. Eve geldiğimizde aldığımız ürünleri mutfağa bıraktık, ben de işe gittim. Eşim lavaboya gidince Sudenaz da poşetleri meyve bıçağı ile açmaya çalışmış. Bu sırada bıçak gözüne denk gelmiş. 1,5 sene tedavi sürdü. Geçen hafta ise kornea nakli yapıldı. Kızım sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz. Allah doktorlarımızdan ve hastanemizden razı olsun. Ameliyat olmasaydı görme şansı olmayacaktı. Şimdi görmesi daha iyi olacak inşallah. Çocuklar ailelerini örnek alıyor. Demek ki Sudenaz da bizleri örnek alarak böyle bir şey yaptı. Ailelerin, çocukların yanında tehlikeli hareketler yapmaması lazım. Biz çok zor bir dönem geçirdik. Moralimiz altüst oldu ama şimdi çok mutluyuz, kızımız iyileşiyor.” dedi.

"Bir daha böyle bir şey yapmayacağım"

Yaptığı hatadan pişman olduğunu söyleyen Sudenaz ise, “Biz marketten gelmiştik. Yumurtaları dolaba yerleştirecektik. Annem lavaboya gittiğinde anneme yardımcı olmak için market poşetini açmak istedim. Poşet düğümlü olduğu için poşeti açamadım. Bıçakla açmaya çalışırken bıçak gözüme battı. Gözüm kanadı, aktı. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Şu anda bıçak kullanmaya çok korkuyorum. Elime bıçak almayacağım” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:17
  1. İzmir
  2. Torbalı
  3. Sudenaz Aldağ
  4. gözüne bıçak battı
  5. kornea nakli
  6. göz ameliyatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşlar uyarıldı! 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
    1. Vatandaşlar uyarıldı! 'Özel güvenlik..
    2. Meteorolojiden İstanbul uyarısı:..
    3. Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
    4. E-5'te trafik kazası! Trafik durma..
    5. Askeri üsse bombalı saldırı: 5 ölü
    6. Balıkesir'de tanker devrildi, kimyasal..
    7. Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı!
    8. Nevşehir'de korkunç kaza! Arabalar..
    9. ABD askerleri çekilmeye başladı!..
    10. Dev şirket TMSF'ye devredildi!
    11. Alçak FETÖ'cülerin katliam görüntüleri..
    12. Kırklareli'nde kuş ölümleri
    13. İsrail güçleri 2018’de 312..
    14. Yeni Erdoğan şarkısı: Erdoğan A Tall Man
    15. Muğla'da sağanak etkili oluyor
    16. Türk bayrağı taşıyordu... Başından..
    17. Başkan Sayyıdan'ın acı günü
    18. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    19. Ekrem İmamoğlu vaadini gerçekleştirmedi
    20. Elazığ'da baraj gölü buz tuttu
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün