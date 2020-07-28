Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. Evde tam kıvamında bir poşe yumurta yapmak için püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Çok basit bir tarif olmasına rağmen, uygulanması gereken yöntemler uygulanmadığında zorlayıcı bir yemeğe dönüşebilir. Peki ama poşe yumurta nasıl pişirilir? Suda yumurta nasıl yapılır? İşte evde sirkeli ya da sirkesiz yapabileceğiniz poşe yumurta tarifi...