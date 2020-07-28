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Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi

Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. Evde tam kıvamında bir poşe yumurta yapmak için püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Çok basit bir tarif olmasına rağmen, uygulanması gereken yöntemler uygulanmadığında zorlayıcı bir yemeğe dönüşebilir. Peki ama poşe yumurta nasıl pişirilir? Suda yumurta nasıl yapılır? İşte evde sirkeli ya da sirkesiz yapabileceğiniz poşe yumurta tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:49:00 -
Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi

Bu tarifi dilerseniz sirkesizde uygulayabilirsiniz. Sirke, yumurtayı sert tutacağı için eklenir. Fakat sirkesizde poşe tutturmak mümkündür. İşte sizin için basit poşe yumurta yapımı...

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 2-3 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • tuz
  • Karabiber, pulbiber

Derin küçük bir tencereye, 4 parmak olacak kadar su koyun. Ardından suyun kaynama noktasına gelmesini sağlayın.

Orta ateşte duran suyun içerisine bir miktar tuz ilave edin, eritin ve sirkeyi ilave edin.

Bir kaseye yumurtayı bozmadan kırın. 

Kaynama noktasına yaklaşan suyun içerisinde bir girdap oluşturun, karıştırın ve bu esnada yumurtayı suya boşaltın.

3-5 dakika içerisinde yumurtanın sarısı yoğunlaşıp, sarısı bütünleşince süzgeçli bir kaşık yardımıyla sudan çıkarıp, baharatlarını ekleyin.

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