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POS cihazları dijitalleşiyor

Provision tarafından geliştirilen dijital ödeme sistemi sayesinde cep telefonları artık POS cihazı olarak kullanılabilecek.

22 Mart 2019 Cuma 10:59
POS cihazları dijitalleşiyor

Provision tarafından geliştirilen dijital ödeme sistemi sayesinde cep telefonları artık POS cihazı olarak kullanılabilecek.



Ödeme sistemlerine yönelik yazılım çözümleri geliştiren Provision, MasterCard Global ve ING Bank ile beraber yürüttüğü proje kapsamında Android tabanlı mobil cihazları POS terminallerine dönüştüren SoftPOS uygulamasını hayata geçirdi. Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebilen uygulama sayesinde; alışveriş esnasında POS cihazlarına duyulan ihtiyaç ortadan kalkarken, ödemeler, kullanılan NFC teknolojisiyle (kablosuz yakın alan iletişimi) ekstra bir cihaza ihtiyaç duyulmadan doğrudan Android telefonlar aracılığıyla temassız olarak yapılabilecek.


Mobil cüzdan gibi yeni nesil dijital ödeme yöntemlerini de destekleyen SoftPOS, MasterCard ve VISA tarafından talep edilen tüm sertifika süreçlerini başarıyla tamamlayarak güvenli alışverişe olanak sağlayacak. Mart ayı içinde ING Bank ile pilot uygulamasına başlanılacak olan SoftPOS’un yurt içinde kısa sürede Android tabanlı 50 milyondan fazla mobil kullancıya ulaşması hedefleniyor. SoftPOS uygulamasının yaygınlaşması gerek işletmelere gerekse bankalara ciddi oranda zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak.



Türkiye’de her 10 alışverişin 7’si kredi kartıyla yapılıyor


2005 yılından bu yana ödeme sistemlerinde oluşturduğu yazılım çözümleriyle kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlayan Provision’ın CEO’su Nihat Karabacak, "Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) 2018 verilerine göre Türkiye’de her 10 alışverişin 7’si kredi kartıyla ödeniyor. Öte yandan 2018 sonunda 66 milyon 304 bin 603 kredi kartı ve 146 milyon 375 bin 337 banka kartı, 1 milyon 586 bin 747 POS cihazında işlem gördü. Temassız ödemeyi seçenlerin sayısı ise 2015-2017 yılları arasında 3 kat arttı. Android tabanlı akıllı cihaz kullananların sayısı ise 70 milyonu geçti. Her şeyin dijitalleştiği bir dönemde kart ve akıllı cihaz kullancılarına dair rakamlar, Türkiye’de büyük bir potansiyelin olduğunu açıkça gösteriyor. Ödemelerde kolaylık ve güvenlik sağlayan SoftPOS ödeme sisteminin kısa zamanda önce Türkiye’deki, daha sonra ise yurt dışındaki milyonlarca işletme ve Android kullanıcısına yayılacağını öngörüyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:59
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