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Aktüel Portekiz'den Kovid-19'a karşı 7,2 milyar avroluk yardım paketi
Aktüel

Portekiz'den Kovid-19'a karşı 7,2 milyar avroluk yardım paketi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:08:28 -
Portekiz'den Kovid-19'a karşı 7,2 milyar avroluk yardım paketi

MADRİD (AA) - Portekiz'de azınlık sol hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ekonomiyi korumak için 7,2 milyar avroluk yeni yardım paketi açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlarda, 2021'in ilk yarısında geçerli ve en fazla 2 bin avro olmak koşuluyla, gelirlerinde ciddi düşüş görülen KOBİ'lere yüzde 50'ye varan kira yardımında bulunulması öne çıktı.

Ekonomi Bakanı Pedro Siza Vieira, basına yaptığı açıklamada, kira yardımının pakette yer alan önlemlerden "en anlamlı" olanı olduğunu vurguladı.

Vieira, bir yıl öncesine göre gelirlerinde yüzde 25 ile yüzde 40 arasında kayıp olanların 1.200 avroya, bunun üzerindeki kayıplarda da 2.000 avroya kadar kira yardımı yapılacağını kaydetti.

Portekiz hükümeti ayrıca, ihracatçı sanayi sektörüne ve turizme şirketlerine yönelik direkt kredileri ve yardımları genişlettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu, Portekiz'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 2020 yılında yüzde 9,3'lük düşüşle kapanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

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