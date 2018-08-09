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Portekiz basını duyurdu! Bursaspor ve Kasımpaşa Hernani'ye talip oldu

Portekiz medyası Bursaspor ve Kasımpaşa'nın Porto'da forma giyen Hernani ile ilgilendiğini duyurdu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 01:50
Portekiz basını duyurdu! Bursaspor ve Kasımpaşa Hernani'ye talip oldu

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Portekiz medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı. O Jogo gazetesine göre Porto'da forma giyen Hernani'ye Süper Lig'den Bursaspor ve Kasımpaşa talip olduğu belirtildi. Ayrıca Levante,Olympiakos,Rennes ve Lille gibi kulüplerin de yıldız oyuncuyu istediği yazıldı.

Hernani'nin Porto ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 01:50
  1. Bursaspor
  2. Kasımpaşa
  3. Hernâni Jorge Santos Fortes
  4. Hernani
  5. Porto
  6. Portekiz

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